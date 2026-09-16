Compania lui Zelenski, vizată de dronele rusești. A fost distrusă recuzită din spectacolele sale ca actor

Un atac al dronelor ruseşti a distrus un depozit al societăţii de producţie cofondată de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe vremea când era încă actor şi umorist, a anunţat miercuri societatea respectivă, Kvartal 95, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Am pierdut un mare număr de decoruri, costume şi obiecte care timp de 20 de ani au făcut parte din concertele noastre, din emisiunile noastre televizate, din filmele şi serialele noastre”, a indicat Kvartal 95 într-un mesaj pe conturile sale de pe social media.

Atacul nu a făcut victime, indică societatea, publicând imagini care arată pompieri pe cale de a stinge un important incendiu la sediul acesteia.

„Armele ruseşti pot distruge proprietăţi, dar nu pot să ne oprească. Continuăm să lucrăm, să scriem glume şi să-i ajutăm pe apărătorii Ucrainei”, continuă studioul, precizând că îşi menţine organizarea unui spectacol caritabil prevăzut la jumătatea lunii octombrie.

Societatea de producţie Kvartal 95 a fost fondată în 2003 de Volodimir Zelenski şi de fraţii Boris şi Serghii Şefir, toţi originari din Krivoi Rog, în centrul Ucrainei.

Ea a produs în principal serialul „Servitorul Poporului” (2015-2019), în care Volodimir Zelenski juca rolul unui simplu profesor de istorie care devine subit preşedintele Ucrainei şi care a declanşat ulterior ascensiunea sa politică.