Compania Ryanair, sancționată pentru abuz de poziție dominantă. Amendă de peste 250 de milioane de euro, în Italia

Un avion Boeing 737-8AS aparținând companiei Ryanair, deasupra Aeroportului Internațional Palermo, Italia, pe 15 iulie 2025. FOTO: ALBIT / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Autoritatea italiană pentru concurență a anunțat marți că a aplicat o amendă de peste 255 de milioane de euro companiei aeriene Ryanair din cauza unui abuz de poziție dominantă, pentru că a împiedicat accesul agențiilor de turism la serviciile sale, scrie France Presse.

Operatorul aerian irlandez „a pus în aplicare o strategie abuzivă” menită să complice asocierea zborurilor Ryanair cu alte servicii de către agențiile de turism, între aprilie 2023 și cel puțin aprilie 2025, a transmis, într-un comunicat, Autoritatea italiană pentru concurență (AGCM).

Această strategie „avea ca scop blocarea, împiedicarea sau îngreunarea, chiar și scumpirea (din punct de vedere economic sau tehnic) a achiziționării de zboruri Ryanair pe site-ul ryanair.com de către agențiile de turism”, fie „în combinație cu zboruri ale altor companii sau cu alte servicii de călătorie și asigurări”, a explicat Autoritatea Antitrust din Peninsulă.

„Aceste practici au compromis capacitatea agențiilor de a achiziționa bilete de avion Ryanair și de a le combina cu bilete de avion ale altor companii și/sau servicii de călătorie suplimentare, reducând astfel concurența directă și indirectă între agenții”, a precizat AGCM.

În 2019, Ryanair a mai fost amendată cu trei milioane de euro în Italia pentru politica sa de taxare a bagajelor de cabină, care a fost în cele din urmă anulată de un tribunal administrativ.

