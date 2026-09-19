Compania Uber, obligată să plătească 40 de milioane de dolari familiei unei tinere ucise după ce șoferul a lăsat-o pe autostradă 

Uber a fost obligată să plătească 40 de milioane de dolari familiei unei femei în vârstă de 23 de ani, care a fost lovită mortal pe o autostradă din California după ce un şofer al companiei a tras pe dreapta şi i-ar fi cerut să coboare din maşină, relatează BBC, conform News.ro.

Emily Normandin-Parker comandase o maşină Uber pentru a se întoarce acasă împreună cu o prietenă, pe 12 august 2023, înainte ca prietenei sale să i se facă rău şi să vomite în maşină, potrivit documentelor judiciare.

Părinţii tinerei au afirmat că şoferul a oprit pe marginea autostrăzii şi le-a obligat pe cele două femei, care se aflau în stare de ebrietate, să coboare din maşină. Ulterior, Normandin-Parker a fost lovită mortal de un alt vehicul.

Uber a susţinut că şoferul era un colaborator independent şi că societatea nu era responsabilă pentru acţiunile acestuia.

„Emily a făcut tot ceea ce Uber le spune pasagerilor să facă – a luat decizia responsabilă de a nu conduce şi am avut încredere că Uber o va duce acasă în siguranţă”, au declarat părinţii tinerei, absolventă a Universității din California, Los Angeles.

„Această încredere a costat-o viaţa pe fiica noastră”, au mai spus ei.

Judecătorul Richard Stone a dispus ca Uber să plătească suma părinţilor lui Normandin-Parker în urma unei proceduri de arbitraj care a durat cinci zile, potrivit firmei de avocatură Panish, Shea, Ravipudi, care a reprezentat familia.

Arbitrajul reprezintă o modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor în afara instanţei, cu ajutorul unui arbitru calificat, în acest caz un judecător pensionat.

Avocaţii familiei au declarat că, după ce le-a lăsat pe cele două femei pe autostradă, şoferul, Vu Tran, nu a solicitat ajutor pentru ele. În schimb, el a tras pe dreapta pentru a suna la Uber şi a cere companiei să-i perceapă lui Normandin-Parker o taxă pentru curăţarea maşinii, au afirmat avocaţii.

Tran a manifestat „mult mai multă preocupare pentru maşina sa nouă decât pentru pasagerele sale”, a declarat judecătorul Stone, adăugând că şoferul ar fi putut ieşi de pe autostradă şi le-ar fi putut lăsa pe femei într-un loc sigur.

Uber a declarat că, în opinia sa, arbitrul a greşit atunci când a considerat compania răspunzătoare din punct de vedere juridic pentru incident.

„De-a lungul anilor, am continuat să ne consolidăm abordarea în materie de siguranţă, prin noi tehnologii, politici şi măsuri de protecţie elaborate cu contribuţia experţilor în siguranţă, inclusiv prin recomandări suplimentare adresate şoferilor pentru a evita lăsarea pasagerilor în locuri nesigure”, a transmis compania într-un comunicat.

Firma de avocatură care a reprezentat familia a afirmat că Uber propusese iniţial o înţelegere prin care părinţii ar fi primit 10 milioane de dolari, cu condiţia să nu vorbească despre incident. Aceştia au refuzat oferta.