Companii de stat cu pierderi de zeci de milioane, planuri „copy-paste” de reformă în ciuda situațiilor „complet diferite”. Acuzațiile Oanei Gheorghiu

„Fiecare leu irosit într-o companie de stat care nu funcționează este un leu care nu ajunge la spitale, la școli, la drumuri, la pensii”, a avertizat vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, marți, într-o postare în care vorbește despre cazul celor patru companii de stat, cu pierderi cumulate de 38,4 milioane de lei, pentru care o autoritate a statului a avizat planuri „copy-paste” de restructurare.

Oana Gheorghiu a spus că Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), „acționarul unic sau majoritar în sute de companii de stat”, a avizat în martie 2026 planuri „copy-paste” de reformă pentru patru companii de stat chiar dacă acestea se confruntă cu „realități complet diferite”.

„Secțiunile de măsuri din cele patru planuri sunt textual identice. Același text, aceleași fraze, același template, indiferent că vorbim de: o companie care vinde spații comerciale în Alexandria; una care deține active radioactive în Ilfov; una cu proprietăți imobiliare blocate în Botoșani și Arad; sau una cu 83 de milioane de lei în terenuri lângă Craiova”, a scris vicepremierul interimar, marți, pe Facebook.

„Patru realități complet diferite, același plan. Un singur plan copiat de patru ori, indiferent de context și specificități”, a adăugat ea.

Oana Gheorghiu a spus că AAAS nu apare ca actor activ în niciunul dintre planuri. Potrivit vicepremierului, instituția nu a făcut nicio convocare a AGA pentru restructurare forțată, nicio înlocuire de management și nu a declanșat nicio acțiune în instanță.

„Proiecțiile financiare nu au legătură cu realitatea”

Oana Gheorghiu a spus că Radioactiv Mineral Măgurele are pierderi cumulate de 3,9 milioane lei și venituri în scădere cu 38%, iar „obiectul de activitate este fizic imposibil de exercitat în condițiile actuale”.

„AAAS nu a inițiat nici lichidare voluntară, nici schimbare de obiect. Planul proiectează profit de 490.000 lei pe an începând din 2026, într-un context de pierdere curentă și colaps de venituri”, a adăugat ea.

Vicepremierul a spus că, în cazul Active Conexe SA (fosta platformă Ford Craiova), „AAAS nu a impus niciun calendar de valorificare”, iar „planul previzionează dublarea profitului timp de patru ani consecutivi, cu ipoteze neverificabile”, chiar dacă „42% din imobilele deținute evaluate la 100 de milioane de lei generează costuri fără să producă niciun venit”.

Demnitara a vorbit și despre cazul companiei Arcadia 2000, unde „activele sunt imobilizate de ani de zile”, iar „AAAS nu a întreprins niciun demers juridic sau administrativ pentru deblocare”.

Oana Gheorghiu susține că AAAS a avizat planurile chiar dacă „proiecțiile financiare nu au legătură cu realitatea” și apar „cifre care nu rezistă la o verificare elementară”.

„O companie cu pierdere curentă de 196.000 lei și venituri în prăbușire proiectează profit de 490.000 lei anul următor, fără nicio măsură structurală care să explice această inversare. O altă companie propune acoperirea a 529.000 lei pierderi cumulate din profituri de 46.000-98.000 lei pe an, timp de opt ani — cu nicio marjă de eroare, nicio alternativă, nicio sancțiune dacă proiecția nu se realizează”, a continuat ea.