Companiile aeriene cer suspendarea sistemului de Intrare/Ieșire (EES) al UE în perioada de vârf a vacanțelor: „Am ajuns într-un punct critic”

Companiile aeriene și aeroporturile cer suspendarea noului sistem biometric de control la frontieră al UE, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), în perioada de vârf a vacanțelor de vară, avertizând că unele avioane decolează pe jumătate goale, iar pasagerii sunt nevoiți să stea la cozi de până la cinci ore, notează The Guardian.

Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reprezentanții companiilor aeriene și ai aeroporturilor au solicitat posibilitatea suspendării verificărilor efectuate prin noul sistem, de teama că situația se va agrava semnificativ în plin sezon estival.

„Am ajuns într-un punct critic”, au transmis organizațiile ACI Europe, care reprezintă aeroporturile europene, Airlines for Europe (A4E) și Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), care reprezintă companiile aeriene.

„Pasagerii au fost deja nevoiți să aștepte perioade îndelungate în afara terminalelor și pe platformele aeroportuare, deoarece punctele de control la frontieră nu reușesc să proceseze suficient de rapid sosirile.

Companiile aeriene se confruntă cu avioane pe jumătate goale în momentul închiderii porților de îmbarcare, în timp ce pasagerii sunt blocați la cozile de la controlul de frontieră”, se arată în scrisoare.

Potrivit organizațiilor, unele aeronave au fost nevoite să își amâne decolarea pentru a aștepta pasagerii rămași la controlul de frontieră, iar în orele de vârf cozile ajung chiar și la cinci ore. În alte cazuri, avioanele au decolat fără o parte dintre pasageri.

Organizațiile solicită Comisiei Europene să permită aeroporturilor să suspende complet verificările biometrice ori de câte ori numărul pasagerilor depășește capacitatea operațională a punctelor de control la frontieră, pe parcursul lunilor iulie și august.

Reprezentanții industriei avertizează că autoritățile de frontieră, aeroporturile și companiile aeriene sunt supuse unei „presiuni nesustenabile” și cer o „intervenție imediată înainte ca situația să se deterioreze și mai mult în perioada de vârf a călătoriilor de vară”.

Probleme încă de la introducerea sistemului

Sistemul, introdus treptat începând din octombrie anul trecut, obligă cetățenii din afara Uniunii Europene să își înregistreze amprentele și fotografia la aeroportul de destinație.

Implementarea sa a întâmpinat însă numeroase dificultăți. Grecia a suspendat verificările biometrice pentru călătorii britanici până în septembrie, pentru a evita blocajele din sezonul estival.

În luna mai, poliția franceză a suspendat temporar controalele suplimentare în portul Dover, iar săptămâna trecută șeful aeroporturilor din Roma a declarat că va fi nevoit să oprească aplicarea sistemului pentru cetățenii din afara UE, pentru a evita un „dezastru” în timpul verii.

„Unii călători internaționali își reconsideră planurile de a veni în Europa din cauza perspectivelor unor întârzieri excesive la frontieră”, susțin organizațiile.

Deși regulile actuale permit statelor membre o anumită flexibilitate în aplicarea controalelor, în scrisoare se arată că, în ciuda acestor derogări, continuă să se formeze „cozi excesive”.

Organizațiile cer ca această flexibilitate să poată fi menținută și după luna septembrie, când excepțiile actuale ar urma să expire, însă doar în „circumstanțe excepționale clar definite”.

Potrivit estimărilor, aeroporturile europene vor deservi în lunile iulie și august cu aproximativ 40 de milioane de pasageri mai mulți decât în cele două luni precedente.

„Comisia Europeană și statele membre trebuie să privească realist situația actuală și provocările cu care se va confrunta sistemul de transport aerian în următoarele săptămâni”, avertizează semnatarii scrisorii.

Aceștia consideră că posibilitatea suspendării noilor controale la frontieră este necesară până când vor exista suficienți angajați pentru operarea sistemului, iar ghișeele automate vor deveni suficient de fiabile.