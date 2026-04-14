Companiile aeriene dau un semnal de alarmă și cer UE să intervină de urgență pentru a preveni o criză

Companiile aeriene de pe „bătrânul continent” au solicitat Uniunii Europene să ia măsuri de urgență pentru a face față repercusiunilor războiului din Iran, printre care se numără închiderea pe scară largă a spațiului aerian și îngrijorările tot mai mari legate de penuria de combustibil pentru avioane, potrivit unui document consultat de Reuters.

Asociația Airlines for Europe (A4E), care reprezintă interesele mai multor companii aeriene, a solicitat ca UE să introducă o serie de măsuri de răspuns la criză, inclusiv monitorizarea la nivel european a aprovizionării cu combustibil pentru avioane, suspendarea temporară a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și eliminarea anumitor taxe de aviație, se menționează în document.

Sectorul aviației a fost afectat de închiderea spațiului aerian de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației interzicând companiilor aeriene europene să opereze în spațiul aerian al mai multor țări din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite și Qatar, până pe 24 aprilie.

Sectorul se confruntă, de asemenea, cu o criză a combustibilului pentru avioane după închiderea Strâmtorii Ormuz. Săptămâna trecută, grupul industrial Airports Council International Europe (ACI) a avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu o penurie sistemică de combustibil pentru avioane în trei săptămâni.

Documentul A4E a îndemnat Bruxellesul să ia în considerare achiziționarea comună de către UE a kerosenului, combustibil folosit pentru alimentarea avioanelor.

UE a introdus achiziționarea comună de gaze naturale pentru a încerca să consolideze aprovizionarea, după ce Rusia a redus livrările de gaze către Europa în 2022. Cu toate acestea, modelul nu a fost aplicat până acum în cazul petrolului sau al kerosenului.

A4E, printre membrii căruia se numără Lufthansa, Air France-KLM și easyJet, a îndemnat, de asemenea, UE să modifice obligația legală ca țările să aibă rezerve de petrol de urgență pentru 90 de zile, întrucât aceasta nu include în prezent o cerință specifică privind combustibilul pentru avioane.

Documentul a solicitat, de asemenea, clarificări cu privire la legislația existentă, inclusiv confirmarea faptului că închiderea spațiului aerian din cauza conflictelor și efectele operaționale rezultate vor fi considerate ca neutilizare justificată a sloturilor.

Comisia Europeană a declarat că va propune un pachet de măsuri pe 22 aprilie pentru a încerca să compenseze efectele războiului din Iran asupra piețelor energetice, dar nu a confirmat dacă acesta va include măsuri specifice privind combustibilul pentru avioane.