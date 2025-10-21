Companiile fintech din Rusia încearcă să îi ademenească pe oameni să își vândă aurul la bancomate

Firmele rusești din domeniul tehnologiei financiare („fintech”) folosesc inteligența artificială pentru a încerca să-i convingă pe locuitorii țării să își transforme aurul în numerar la automate specializate. Însă, în pofida creșterii de peste 60% a prețului metalului prețios anul acesta, companiile rusești nu au foarte mare succes în demersul lor, relatează Reuters.

Rusia, care deține mai mult de o treime din rezervele sale financiare în aur, a autorizat anul trecut vânzările automate ale metalului prețios. Companiile care instalează aceste bancomate de aur susțin că interesul pentru vânzare a crescut, însă rușii nu s-au grăbit să vândă în aceeași măsură ca oamenii din alte țări.

Rușii nu doar că speră la noi creșteri ale prețului, dar mulți spun că văd puține alternative la aur în ceea ce privește siguranța investițiilor, întrucât sancțiunile le-au îngreunat posibilitatea de a investi în valute occidentale sau alte active.

Unele familii ruse păstrează monede de aur bătute în timpul ultimului țar al țării, Nicolae al II-lea, care au fost transmise din generație în generație. Ele au supraviețuit Revoluției din 1917, epurărilor comuniste, celui de-Al Doilea Război Mondial și prăbușirii Uniunii Sovietice.

Se estimează că rușii dețin în total 1.000 de tone metrice de lingouri de aur. Dar această legătură de durată cu aurul nu îi descurajează pe antreprenorii care spun că fac procesul de valorificare a metalului prețios mai accesibil.

„Mulți oameni, cât timp prețul aurului este ridicat, sunt pregătiți să-și schimbe rezervele pentru bani reali”, susține Evgheni Gorodilov, cofondatorul Goldexrobot – un startup care își propune să instaleze 600 de bancomate de aur în centre comerciale din întreaga Rusie.

Bancomatele de aur ar fi mai „corecte” decât alți comercianți

Gorodilov afirmă că vânzările prin canalele tradiționale – cum ar fi casele de amanet sau, mai recent, platformele electronice de tranzacționare – au descurajat multe persoane din cauza proceselor de evaluare netransparente, a suspiciunilor privind prețurile incorecte și a riscurilor de fraudă.

Bancomatele Goldexrobot folosesc inteligența artificială pentru a efectua analize spectrale, hidrostatice și de densitate metalică, pentru a verifica autenticitatea aurului, după care oferă un preț bazat pe cele mai recente cotații ale metalului la Bursa de Valori din Moscova.

Pentru a începe o tranzacție, clientul trebuie să finalizeze un proces de identificare. Un obiect de aur este introdus într-o fantă pentru evaluare, prețul propus apare pe ecran, iar dacă este acceptat, plata este transferată pe cardul bancar al clientului.

Banca Centrală a Rusiei a testat tehnologia înainte de a-i permite să intre pe piață.

Guvernul rus le-a recomandat oamenilor să își țină economiile în aur

Deși Gorodilov afirmă că numărul clienților a crescut cu aproximativ 10% anul acesta, el nu a observat o creștere explozivă a vânzărilor private de aur, deoarece majoritatea rușilor se așteaptă la noi creșteri de preț.

Rusia a eliminat taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru vânzările de aur în scopuri de investiție în 2022, după intrarea în vigoare a sancțiunilor occidentale, ceea ce a dus la o creștere de cinci ori a vânzărilor în 2023.

Iar vânzările au continuat să crească, Ministerul Finanțelor din Rusia recomandând investitorilor să păstreze economiile pe termen lung în aur.

„Am cumpărat aur nu cu scopul de a obține profit pe termen scurt, ci pentru a-mi crea o plasă de siguranță în caz de hiperinflație”, a spus Dmitri Semionov, un investitor individual.

Noile bancomate se confruntă cu scepticism în Rusia

Grupul MGKL, care deține o rețea de case de amanet în toată Rusia, a declarat că cererea pentru bijuterii din aur – pe care fie le revinde, fie le folosește drept garanții – s-a dublat în primele nouă luni ale anului 2025.

Atractivitatea mai largă a metalului se reflectă și la Bursa din Sankt Petersburg, care a lansat pe 20 octombrie tranzacționarea aurului fizic, afirmând că al doilea cel mai mare producător de aur din lume are nevoie de propriul său reper de preț.

Dar pentru unii investitori, bancomatele de aur nu reprezintă viitorul.

„Bancomat de aur? Nu, de ce să vinzi ceva la reducere când poți obține prețul întreg? În 2026, sunt convins că valoarea aurului va continua să crească. Acest lucru este legat de instabilitatea globală și de creșterea ratelor inflației”, afirmă Semionov.