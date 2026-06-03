„Complet absurde”: Consternare în Europa după ce SUA au anunțat noi taxe vamale pentru parteneri

Președintele SUA, Donald Trump, discută cu cancelarul german Friedrich Merz, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, pe 3 martie 2026, la Washington, D.C. FOTO: Daniel Torok/White House / Zuma Press / Profimedia

Administrația Trump a propus noi taxe vamale de până la 12,5% asupra importurilor provenite din 60 de economii, inclusiv Uniunea Europeană, afirmând că acestea nu au reușit să reducă comerțul cu bunuri fabricate prin muncă forțată, o afirmație respinsă de partenerii comerciali ai Washingtonului, transmite Reuters.

Propunerea Biroului Reprezentantului pentru Comerț al SUA (USTR), publicată târziu marți, rezultă dintr-o investigație desfășurată în baza Secțiunii 301 privind practicile comerciale neloiale și are scopul de a contribui la reconstruirea regimului de taxe vamale de urgență al președintelui american Donald Trump, anulat printr-o decizie a Curții Supreme a SUA în februarie.

În pofida existenței unor legi care le interzic, produsele rezultate din muncă forțată sunt profund integrate în lanțurile de aprovizionare din întreaga lume. Însă, în special legislatorii europeni resping acuzația că regiunea este mai puțin eficientă decât Statele Unite în combaterea comerțului cu astfel de bunuri, unul dintre oficialii europeni descriind pentru Reuters concluziile americane drept „complet absurde”.

USTR a propus taxe suplimentare de 10% pentru importurile din Canada, Ecuador, Uniunea Europeană, Indonezia, Mexic, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Cambodgia, El Salvador, Guatemala, Malaysia, Taiwan și Marea Britanie. Potrivit USTR, toate acestea aveau deja în vigoare planuri sau scheme parțiale de combatere a fenomenului.

Agenția americană pentru comerț a precizat că va impune taxe suplimentare de 12,5% pentru celelalte 45 de țări investigate. Printre acestea se numără China, India, Nigeria, Japonia, Coreea de Sud, Vietnam, Australia și Noua Zeelandă.

„Eșecul celor mai importanți parteneri comerciali ai noștri de a combate importurile de bunuri realizate prin muncă forțată este inacceptabil”, a declarat Jamieson Greer, reprezentantul american pentru comerț. „Acest lucru creează o situație în care lucrătorii americani sunt obligați să concureze la nivel global pe un teren de joc inegal”, a mai spus el.

USTR a anunțat că va primi comentarii publice privind taxele propuse și alte măsuri până la 6 iulie, iar o audiere publică este programată pentru 7 iulie.

Europa afirmă că noile taxe vamale sunt nejustificate

Anunțul vine înainte de expirarea pe 24 iulie a unei taxe vamale temporare de 10% impuse de administrația Trump pe 20 februarie, imediat după ce Curtea Supremă a anulat taxele vamale impuse de Trump în baza unei legi pentru situații excepționale.

Comisia Europeană a declarat că noile taxe sunt nejustificate și și-a reafirmat angajamentul față de acordul comercial încheiat cu Washingtonul anul trecut.

Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului European, care a votat marți pentru acceptarea acelui acord comercial, a spus că noile taxe erau anticipate, însă a calificat rezultatele investigației americane drept „complet absurde”. El a amintit de ampla legislație adoptată de Uniunea Europeană în 2024 pentru interzicerea importurilor de produse realizate prin muncă forțată.

„Se conturează tot mai mult impresia că mai întâi se caută o măsură vamală și abia apoi se găsește o justificare juridică adecvată”, a afirmat el. Lange a adăugat totuși că întrebarea esențială va fi dacă taxele suplimentare vor depăși nivelurile convenite de ambele părți în luna iulie a anului trecut.

Uniunea Europeană, cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, a acceptat în iulie anul trecut taxe vamale de 15% pentru o gamă largă de exporturi către piața americană. În raportul său, USTR a susținut că măsurile europene vor intra în vigoare abia în decembrie 2027 și că le lipsesc elemente esențiale.

Donald Trump și Ursula von der Leyen au discutat în Turnberry, Scoția, duminică, 27 iulie 2025. Credit: Jacquelyn Martin / AP / Profimedia



Ce au spus alți parteneri comerciali ai SUA după anunțarea noilor taxe vamale

Guvernul britanic a declarat că poartă discuții regulate cu administrația de la Washington și că adoptă măsuri pentru combaterea muncii forțate. Londra a adăugat că accesul preferențial pe piața americană, negociat pentru companiile britanice, rămâne în vigoare.

Beijingul, care se confruntă cu taxe vamale de 12,5%, a declarat că se opune tuturor formelor de taxe vamale unilaterale și că în China nu există muncă forțată. India, vizată de aceeași rată, a precizat că este angajată în discuții cu Washingtonul privind procedurile desfășurate în baza Secțiunii 301 și a subliniat că taxele propuse nu sunt definitive.

În concluziile referitoare la munca forțată, USTR a precizat că va excepta de la noile taxe produse precum carnea de vită, cafeaua, anumite fructe și legume, produsele farmaceutice, substanțele chimice organice, componentele pentru aeronave, energia, pământurile rare și alte câteva metale.

Agenția a mai anunțat că propune un mecanism pentru industria textilă care ar permite ca un anumit volum de importuri de îmbrăcăminte și produse textile să intre în Statele Unite la o rată redusă a taxelor vamale, fără a oferi însă detalii suplimentare.