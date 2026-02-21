Trump răspunde Curții Supreme: A semnat un nou tarif global de 10% imediat după ce judecătorii i-au blocat taxele vamale. Două țări vor fi exceptate

Președintele american Donald Trump a criticat dur judecătorii Curții Supreme care i-au blocat aplicarea tarifelor, numindu-i „o rușine pentru națiune”. Ulterior, el a oficializat impunerea unei taxe de 10% pentru toate importurile la nivel global, potrivit The Guardian.

Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri taxele vamale extinse impuse de Trump în temeiul unei legi destinate utilizării în situații de urgență națională, respingând una dintre cele mai controversate revendicări ale autorității președintelui SUA.

„Decizia Curții Supreme în privința tarifelor este profund dezamăgitoare și îmi este rușine cu anumiți membri ai curții pentru că n-au avut curajul de a face ceea ce este corect pentru țara noastră”, a reacționat imediat Donald Trump.

Vineri seara el a anunțat pe Truth Social: „Este o mare onoare pentru mine să fi semnat, din Biroul Oval, un tarif global de 10% pentru toate țările, care va intra în vigoare aproape imediat”. Taxa va intra în vigoare pe 24 februarie.

Câteva minute mai târziu, Casa Albă a publicat o fișă informativă în care explica că Trump a semnat o proclamație „invocând autoritatea sa în temeiul secțiunii 122 din Legea comerțului din 1974” pentru a impune „o taxă temporară la import”.

Serviciul de Cercetare al Congresului, care furnizează cercetări și analize legislative legislatorilor, a explicat că: „Secțiunea 122 din Legea comerțului din 1974 îi impune președintelui să ia măsuri care pot include o suprataxă temporară la import (tarif) atunci când este necesar pentru a remedia „deficitele mari și grave ale balanței de plăți a Statelor Unite” sau anumite alte situații care prezintă „probleme fundamentale de plăți internaționale”.

Secțiunea 122 nu a fost niciodată utilizată și, prin urmare, instanțele nu au avut ocazia să interpreteze textul acesteia. Unele voci au remarcat că această dispoziție pare să autorizeze președintele să impună tarife generale asupra importurilor în anumite circumstanțe.

Există însă constrângeri legale clare: măsurile tarifare luate de președinte sunt plafonate la maximum 15% și pot fi menținute pe o perioadă de cel mult 150 de zile.

Canada și Mexic vor fi scutite de noua taxă temporară, în conformitate cu pactul comercial nord-american, a declarat Casa Albă. De asemenea, sunt scutite anumite produse alimentare, precum carnea de vită și roșiile, precum și mineralele esențiale.

„Am vrut să fiu un băiat bun”, a declarat Trump, descriind reținerea sa relativă în aplicarea tarifelor în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internaționale. Trump a declarat că tarifele prevăzute la articolul 232 din Legea privind extinderea comerțului din 1962 și la articolul 301 din Legea privind comerțul din 1974 vor rămâne „în vigoare și cu efect deplin”.

În timpul declarațiilor de la Casa Albă, Trump a spus: „În opinia mea, curtea a fost influențată de interese străine și de o mișcare politică mult mai mică decât ar crede oamenii”. Când a fost întrebat despre dovezi ale influenței străine asupra Curții Supreme, Trump a răspuns: „O să afli”.

Neclar ce se va întâmpla cu „înțelegerile” de până acum

Utilizarea de către Donald Trump a legii IEEPA pentru a impune taxe vamale, invocând stări de urgență națională, a oferit SUA un avantaj coercitiv în negocierile comerciale, dar a tensionat relațiile cu aliații.

IEEPA, o lege concepută inițial pentru sancțiuni și înghețarea activelor, a fost interpretată de administrația Trump ca autorizând tarifele prin reglementarea importurilor, deși textul nu menționează explicit taxe vamale.

În aprilie 2025, mecanismul a fost aplicat împotriva Chinei, Canadei și Mexicului, extinzându-se ulterior la nivel global în „Ziua Eliberării Americii”.

Înainte de aceasta, în februarie și martie 2025, Trump a invocat IEEPA pentru a impune taxe vamale împotriva Chinei, Canadei și Mexicului, invocând drept urgență națională traficul de fentanil – un analgezic care a provocat o criză a opioidelor în SUA – și alte droguri ilicite către Statele Unite.