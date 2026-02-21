„Complet de nerecunoscut”. Imaginile care arată cum Iranul se pregătește de război și își fortifică siturile nucleare în pline negocieri cu emisarii lui Trump

Ministrul de externe al Iranului a declarat vineri că se așteaptă ca un proiect de contrapropunere să fie gata în câteva zile, după discuțiile privind programul nuclear cu Statele Unite din această săptămână, în timp ce președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare lovituri militare limitate, notează Reuters. Între timp, mișcările Teheranului sugerează că regimul se pregătește pentru un posibil conflict.

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că planurile militare ale SUA privind Iranul au ajuns într-un stadiu avansat, opțiunile incluzând atacarea unor anumite persoane și chiar schimbarea conducerii de la Teheran, dacă liderul de la Casa Albă va da acest ordin.

Trump a dat, joi, Teheranului un termen de 10-15 zile pentru a ajunge la un acord în vederea soluționării disputei nucleare de lungă durată sau pentru a se confrunta cu „lucruri cu adevărat grave”, pe fondul consolidării prezenței militare americane în Orientul Mijlociu, care a alimentat temerile privind un război mai amplu.

Întrebat vineri dacă ia în considerare un atac limitat pentru a presa Iranul să încheie un acord, Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă: „Cred că pot spune că iau în considerare” această posibilitate. Întrebat ulterior despre Iran în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, Trump a adăugat: „Ar fi bine să negocieze un acord echitabil”.

Teheranul, optimist în ceea ce privește un acord

Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a declarat după discuțiile indirecte de la Geneva din această săptămână cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, că părțile au ajuns la un acord cu privire la principalele „principii”, dar că asta nu înseamnă că un acord este iminent.

În schimb, vicepreședintele american JD Vance a afirmat că iranienii nu au recunoscut „liniile roșii” stabilite de președintele american Donald Trump, notează CNN.

Araqchi, într-un interviu acordat MS NOW, a declarat că are un proiect de contrapropunere care ar putea fi gata în următoarele două sau trei zile pentru a fi analizat de înalții oficiali iranieni, fiind posibile noi discuții între SUA și Iran în aproximativ o săptămână. Acțiunea militară ar complica eforturile de a ajunge la un acord, a adăugat el.

Araqchi nu a dat un termen în care iranienii vor înainta contrapropunerea lui Witkoff și Kushner, dar a spus că este convins că un acord diplomatic este la îndemână și poate fi realizat „într-o perioadă foarte scurtă de timp”.

Cum se pregătește Iranul

În timp ce Statele Unite continuă o importantă consolidare militară în Orientul Mijlociu, Ipe fondul amenințării de război, Iranul a petrecut ultimele luni reparând instalații cheie de rachete și baze aeriene grav avariate, ascunzând în continuare programul său nuclear, relatează CNN.

Teheranul a numit veterani de război în structurile sale de securitate națională, a desfășurat exerciții militare maritime în Golful Persic și a lansat o represiune intensă împotriva disidenților interni.

În iunie anul trecut, Israelul a lansat un atac surpriză asupra Iranului, care a distrus părți din programul său nuclear, a avariat grav siturile de producție de rachete și a ucis comandanți militari cheie. În conflictul de 12 zile, Iranul a ripostat lansând sute de rachete și drone asupra orașelor israeliene, în timp ce SUA au lovit trei situri nucleare iraniene despre care Trump a afirmat că acestea au fost „distruse complet”.

În ciuda pierderilor grele suferite în războiul cu Israelul, analiza imaginilor realizate de sateliți relevă că Iranul a reconstruit instalațiile de rachete avariate.

Imaginile satelitare ale bazei de rachete Imam Ali din Khorramabad, capturate pe 5 ianuarie, arată că dintre cele douăsprezece structuri distruse de Israel, trei au fost reconstruite, una a fost reparată, iar alte trei sunt în prezent în construcție. Baza găzduiește silozuri esențiale pentru lansarea rachetelor balistice, înconjurate de lucrări de terasament și construcții.

Iranul a reconstruit rapid

Alte două baze militare au fost, de asemenea, supuse unor reparații ample. La baza aeriană din nord-vestul orașului Tabriz, unde sunt rachete balistice cu rază medie de acțiune, au fost restaurate pistele de rulare și de decolare. La o altă bază de rachete din nordul orașului, s-au efectuat lucrări ample după război.

Toate intrările au fost redeschise după ce au fost bombardate, zona de sprijin de la intrare a fost în mare parte reconstruită, iar unele tuneluri sunt acum deschise, potrivit unei analize CNN și a lui Sam Lair, cercetător asociat la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare.

Newly released satellite images show that Iran has recently built a concrete ‌shield over a new facility at a sensitive military site and covered it in soil amid soaring tensions with ⁠the US and the threat of regional war https://t.co/9mCCTntFo2 pic.twitter.com/OUPOuhXWat — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 19, 2026

La baza aeriană Hamadan din vestul Iranului, craterele create de bombe pe pistă au fost astupate, iar adăposturile pentru avioane au fost reparate, potrivit unei analize CNN și lui Lair.

Iranul a reconstruit rapid și cea mai mare și mai nouă facilitate de producție de rachete cu propulsie solidă din Shahrud, o tehnologie care permite desfășurarea rapidă a rachetelor cu rază lungă de acțiune.

„Cred că cel mai important sit este Shahrud. Daunele de acolo au fost reparate foarte repede”, a spus Lair. „În timpul războiului, acolo era în construcție și o nouă linie de producție, care nu a fost avariată și care acum este probabil operațională, ceea ce înseamnă că, în mod contraintuitiv, producția de motoare pentru rachete cu combustibil solid ar putea fi mai mare acum decât înainte de război, cel puțin la acel sit.”

În ciuda flexibilității manifestate în limitarea programului său nuclear, Iranul fortifică rapid mai multe dintre instalațiile sale nucleare, folosind beton și cantități mari de pământ pentru a îngropa siturile cheie, potrivit noilor imagini satelitare și analizelor efectuate de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională (ISIS).

„Un buncăr complet de nerecunoscut”

Imaginile satelitare de înaltă rezoluție din 10 februarie 2026, analizate de ISIS, arată că Iranul continuă să consolideze intrările în tunelurile complexului subteran săpat în muntele Pickaxe, lângă Natanz.

Betonul proaspăt este vizibil atât la intrarea vestică, cât și la cea estică, sporind protecția care ar putea ajuta la protejarea instalației de potențiale atacuri aeriene, alături de camioane și alte echipamente de construcție aflate la fața locului.

Stalling the negotiations has its benefits:

Over the last two to three weeks, Iran has been busy burying the new Taleghan 2 facility at the Parchin military complex with soil. Once the concrete sarcophagus around the facility was hardened, Iran did not hesitate to move soil over… pic.twitter.com/AowjWFFd92 — David Albright (@DAVIDHALBRIGHT1) February 17, 2026

La o instalație nucleară cunoscută sub numele de „Taleghan 2” din complexul militar Parchin, la sud-est de Teheran, imaginile satelitare publicate săptămâna aceasta arată că Iranul a finalizat un sarcofag de beton în jurul sitului și îl acoperă acum cu pământ, potrivit institutului cu sediul la Washington, care se concentrează pe neproliferarea nucleară.

🚨 BREAKING: Satellite Images Show Iran Burying Nuclear Sites as Talks Stall



New imagery reveals Iran covering a facility at Parchin with concrete and soil, backfilling tunnel entrances at the Isfahan nuclear complex, and fortifying sites near Natanz with heavy equipment.… pic.twitter.com/ltYro7cEqQ — Eagle Eye (@zarrar_11PK) February 19, 2026

„Instalația ar putea deveni în curând un buncăr complet de nerecunoscut, oferind o protecție semnificativă împotriva atacurilor aeriene”, a avertizat președintele ISIS, David Albright, într-o postare pe X.

Ce sugerează mișcările Iranului

La complexul industrial Tir, lângă Isfahan, în centrul Iranului, unde se presupune că se desfășoară producția de piese pentru centrifuge pentru îmbogățirea uraniului, structurile deteriorate au fost reconstruite, potrivit analizei imaginilor revizuite de CNN.

„Cred că Iranul își reconstituie programele nucleare și de rachete, probabil mai repede decât a susținut Israelul că ar putea în timpul (operațiunii) Rising Lion”, a declarat pentru CNN Jeffrey Lewis, cercetător în domeniul securității globale la Middlebury College, referindu-se la atacurile israeliene din iunie 2025.

„Reconstrucția clădirilor, precum și alte informații, sugerează că Iranul a fost capabil să înlocuiască echipamentele respective sau să le mute în locuri sigure subterane înainte de atacuri”, a adăugat el.