Complicatul București aristocrat. Cum a pus mâna traseistul politic Griguță Filipescu pe Palatul moșierului Leonida Gussi, un domn putred de bogat

La început de secol XX în București, Leonida Gussi, comerciant de grâne în portul Brăila și mare proprietar de terenuri în toată țara, îl alegea pe Ion D. Berindey, pe atunci arhitect consacrat al elitelor bucureștene, să-i ridice un palat pe strada Scaune, azi Nicolae Filipescu.

Reședința, proiectată în stil Beaux Arts, a fost gata în 1913 și era înzestrată cu coloane ionice, balconete franțuzești stil Louis XVI și monograma L.G (Leonida Gussi) pe fațadă.

Avea interioare nobil decorate, era o casă “ca la Paris” menită să pună în evidență statutul social al lui Gussi.

În 1913, Palatul Gussi aveadotat cu tot confortul modernității: apă curentă, încălzire centrală, aparate de spălat rufe, dar și vase, finisaje de lux, marmură adusă din Italia.

Citește, pe B365.ro, cum văduva lui Leonida Gussi a pierdut palatul la jocuri de noroc.