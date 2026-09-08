În pragul alegerilor legislative din Rusia, ce vor avea loc luna aceasta, Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a făcut o trimitere la Călin Georgescu și alegerile prezidențiale din România.

Uniunea Europeană pregătește observatori speciali care „vor monitoriza în secret” alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, a afirmat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat proiectului online „Sama Menshova”, citat de agenția rusă de știri TASS.

„În prezent, primim informații conform cărora Uniunea Europeană începe să pregătească niște observatori speciali care vor monitoriza în secret modul în care se desfășoară alegerile noastre”, spus Serghei Lavrov.

„Ar trebui să se uite la ei înșiși: în 2004, în Ucraina, Occidentul a fost cel care a forțat organizarea unui al treilea tur de scrutin. I-au obligat pe judecătorii Curții Constituționale a Ucrainei – care ar trebui să apere legea fundamentală a țării, deși aceasta nu prevede un al treilea tur – să ia această decizie”, a continuat Lavrov. „Și uite că au făcut-o, iar la putere a ajuns Viktor Iușcenko în locul [fostului președinte ucrainean] Viktor Ianukovici”.

Apoi, ministrul rus a amintit și de alegerile prezidențiale din România.

„În prima etapă, totul a decurs absolut corect, niciunul dintre observatori nu a remarcat nimic în neregulă, iar câștigătorul a fost un om care s-a pronunţat nu în favoarea respectării orbeşti a ordinelor de la Bruxelles, ci a promovării intereselor naţionale ale României. Dar, deși nu exista nimic de care să se poată agăța, el pur și simplu a fost «scos din cursă» și asta a fost tot”, a afirmat Lavrov.

Alegerile parlamentare din Rusia, în care vor fi aleși deputații din cea de-a IX-a legislatură a Dumei de Stat, vor avea loc în perioada 18-20 septembrie 2026.