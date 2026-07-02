Complotul de 150.000 de euro: Un miliardar maltez, acuzat că a ucis o jurnalistă cu o bombă în cutia de pantofi

Unul dintre cei mai bogați afaceriști din Malta a fost trimis în judecată sub acuzația că a comandat uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, potrivit The Guardian.

Yorgen Fenech, moștenitorul în vârstă de 44 de ani al unui imperiu imobiliar care include hotelul și cazinoul Hilton Malta, este judecat la tribunalele din Valletta pentru două capete de acuzare: complicitate la omor intenționat și asociere în scop infracțional.

Procurorii susțin că acesta a pus la cale asasinarea jurnalistei, plătind 150.000 de euro unor trei asasini plătiți pentru a comite crima. Inculpatul susține că e nevinovat. Fenech este ultimul dintre cei șapte bărbați acuzați de implicare în acest caz care va fi judecat.

Manifestanții care țin în mână o fotografie a jurnalistei ucise Daphne Caruana Galizia s-au adunat în fața Parlamentului din Valletta, Malta, în timpul unei ședințe parlamentare a Cabinetului, din noiembrie 2019. Credit line: Matthew Mirabelli / AFP / Profimedia

Mașina jurnalistei, detonată de la distanță

Pe 16 octombrie 2017, puțin înainte de ora 15:00, jurnalista Daphne Caruana Galizia a fost ucisă în urma detonării mașinii sale. Vehiculul s-a prăbușit pe un câmp, la scurt timp după ce aceasta plecase de acasă, din satul Bidnija.

Atentatul a fost provocat de o bombă ascunsă într-o cutie de pantofi, plasată sub scaunul șoferului în noaptea precedentă. Atacatorii o urmăriseră timp de câteva săptămâni și au detonat explozibilul de la distanță, printr-un SMS.

Fiul ei, Matthew Caruana Galizia, a fost primul care a ajuns la locul tragediei și a găsit trupul mamei sale în mașina cuprinsă de flăcări. Jurnalista avea 53 de ani și devenise o țintă din cauza anchetelor sale despre corupția din guvern și din mediul de afaceri.

Polițiștii și experții criminaliști inspectează rămășițele unei mașini-capcană despre care se crede că a dus la moartea jurnalistei și blogeriței Daphne Caruana Galizia. Credit line: STR / AFP / Profimedia

Detaliile complotului de 150.000 de euro

Potrivit acuzării, planul a fost pus la cale în aprilie 2017. Fenech l-a contactat pe Melvin Theuma, șofer de taxi și agent de pariuri, pentru a găsi un asasin, deoarece jurnalista urma să publice un articol despre unchiul său.

Theuma a luat legătura cu George Degiorgio și cu fratele acestuia, Alfred, stabilind prețul crimei la 150.000 de euro, cu un avans de 30.000 de euro.

După o amânare cauzată de alegerile generale, procurorii afirmă că Fenech i-a predat personal lui Theuma un plic cu bani pentru a declanșa atacul, motivând de data aceasta că Daphne Caruana Galizia urma să publice un articol despre el. Actul de acuzare mai arată că magnatul a cheltuit „zeci de mii” de euro pentru familia interlopilor Degiorgio și după ce aceștia au fost arestați.

Cei trei executanți ai crimei, frații Degiorgio și Vincent Muscat, au fost arestați la scurt timp după atentat. Ulterior, în noiembrie 2019, a fost reținut și intermediarul Melvin Theuma, care avea asupra sa stick-uri USB cu înregistrări secrete ale discuțiilor cu Fenech. În timp ce procurorii se bazează pe aceste probe, apărarea susține că mărturia lui Theuma conține minciuni.

Până în prezent, ceilalți complici au fost deja condamnați: furnizorii bombei au primit închisoare pe viață, frații Degiorgio execută câte 40 de ani, Vincent Muscat ispășește 15 ani după ce a colaborat cu anchetatorii, iar intermediarul Melvin Theuma a fost grațiat și inclus în programul de protecție a martorilor.

Procurorii cer închisoare pe viață pentru Yorgen Fenech. Acest scandal de corupție și crimă a provocat o criză politică masivă, determinând demisia prim-ministrului maltez Joseph Muscat în decembrie 2019.