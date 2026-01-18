Compromisul fără precedent făcut de Netflix pentru noul film „The Rip”, cu doi veterani ai Hollywood în rolurile principale

Netflix și-a dorit atât de mult să obțină drepturile de difuzare a noului film polițist de acțiune „The Rip” (Tentația Corupției) încât a făcut un compromis de la regulile sale de remunerație care putea fi obținut probabil doar de doi actori de calibrul lui Matt Damon și Ben Affleck, scrie revista People.

Într-un acord fără precedent cu Netflix, cei doi actori-producători au majorat remunerațiile pentru toți membrii echipei de producție ai filmului, un thriller care a avut premiera vinerea aceasta.

The New York Times a relatat înainte de lansarea filmului că toate cele 1.200 de persoane implicate în producție vor primi un bonus unic, dacă filmul va avea audiențe bune pe platforma de streaming, care, în mod obișnuit, plătește distribuția și echipa doar printr-un onorariu inițial.

Modul în care actorii și ceilalți membri ai echipei de producție sunt plătiți de platformele de streaming pentru filmele și serialele pe care le realizează a fost una dintre temele centrale ale dublei greve care a paralizat Hollywood în 2023 și a dus la amânarea lansării a numeroase producții cinematografice.

„Din experiența noastră, fiecare persoană care lucrează la acest film – este cea mai colaborativă dintre toate formele de artă” – este vitală, a declarat pentru revista Variety Affleck, în vârstă de 53 de ani, la avanpremiera de la New York a „The Rip”. „Toată lumea este esențială”, a subliniat el.

„Fiecare persoană care a lucrat la el ar trebui să beneficieze de pe urma lui”, a declarat și Damon, în vârstă de 55 de ani.

„’The Rip’ îi urmărește pe Damon și Affleck în rolul unor parteneri de poliție din Miami, care ajung într-o situație delicată după ce echipa lor descoperă 24 de milioane de dolari ascunși într-o casă conspirativă. Obligați de lege să numere banii înainte de a părăsi locul, polițiștii și colegii lor trebuie să supraviețuiască nopții – și unii altora”, scrie în descrierea oficială publicată de Netflix pentru film..

„The Rip”, succes imediat pentru Netflix

Affleck a adăugat că obiectivul companiei sale de producție, Artists Equity, pe care a fondat-o împreună cu Damon, a fost „să ofere un salariu decent, de clasă mijlocie, așa cum a existat timp de decenii în această țară… Nu există nicio garanție că vei deveni bogat și de succes. Dar dacă lucrezi la un proiect și acesta are succes, ar trebui să beneficiezi de acest lucru”.

Actorul a încheiat râzând: „De asemenea, pentru ca vreun bonus să fie acordat, filmul chiar trebuie să aibă succes – să fie clar acest lucru!”.

La cum arată lucrurile, cei doi veterani ai Hollywood sunt pe cale să asigure un bonus consistent pentru colegii lor.

Datele Flix Patrol, site-ul de referință care monitorizează în timp real popularitatea diverselor filme și seriale disponibile pe platformele de streaming, arată că „The Rip” a debutat pe primul loc în clasamentul Netflix al celor mai urmărite lungmetraje ale sale și că e pe prima poziție în aproape toate țările din jurul lumii în care platforma americană e prezentă.

Affleck și Damon sunt prieteni din copilărie, nu doar colegi în filmul Netflix

În comentarii făcute pentru The New York Times, Affleck a descris acordul cu Netflix ca fiind „fundamental, din punct de vedere filosofic, pentru ideile care au stat la baza înființării” Artists Equity. „Am vrut să instituim corectitudinea și să abordăm unele dintre problemele reale, prezente și urgente ale industriei noastre.”

„The Rip”, scris și regizat de cineastul american Joe Carnahan, îi are în distribuție și pe Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins și Kyle Chandler.

Carnahan, în vârstă de 56 de ani, a declarat pentru revista People la avanpremiera filmului la New York că legătura dintre Affleck și Damon, atât pe ecran, cât și în afara lui, este ceea ce a făcut ca procesul de realizare a filmului să fie un succes.

„Te bazezi pe o prietenie de 40 de ani”, a spus cineastul, când a fost întrebat dacă Affleck și Damon sunt o alegere potrivită pentru „The Rip”. „Te bazezi pe faptul că amândoi sunt vedete de cinema – lucru care aproape nu se întâmplă niciodată; gândiți-vă la asta: doi cei mai buni prieteni ajung vedete de film! Așa că filmul operează destul de mult în ambele lumi”.

Matt Damon, Robin Williams și Ben Affleck în 1998, cu Premiile Oscar câștigate grație filmului „Good Will Hunting”, FOTO: Hal Garb / AFP / Profimedia Images

Premiați cu Oscarul alături de un actor îndrăgit

Carnahan se referă la faptul că Affleck și Damon sunt prieteni din copilărie, cunoscându-se și crescând împreună în orașul Boston. Cei doi au absolvit același liceu – Affleck în 1994, iar Damon în 1992 – fratele lui Damon, Kyle, povestind pentru revista People că aceștia „nu erau considerați copii cool”. De fapt, „erau niște pasionați de teatru”.

Cei doi au început să dea probe de casting împreună și, în cele din urmă, au apărut în primul lor film, „School Ties”, în 1992. În 1996, cei doi au scris împreună scenariul filmului „Good Will Hunting” (Bunul Will Hunting) în care joacă rolurile unor prieteni foarte apropiați și care le-a deschis larg porțile la Hollywood.

Filmul le-a adus ambilor Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original, în timp ce interpretarea sa din el i-a adus regretatului Robin Williams Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar. Avea să fie primul și singurul Oscar din cariera actorului care a murit tragic în 2014.

În România filmul „Good Will Hunting” poate fi văzut în prezent atât pe Netflix, cât și pe platforma de streaming SkyShowtime.