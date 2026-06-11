Comnuna fără canalizare și străzi asfaltate, însă cu piste de biciclete de 500.000 de euro. „Chiar dacă sunt cârcotași, eu și echipa ne mândrim”, spune primarul

Primăria Comunei Santa Mare din județul Botoșani a construit o pistă de bicicletă pentru trei localități. În total, sunt 6 kilometri de pistă, iar o mare parte din ea este pe străzi fără asfalt, o recunoaște primarul comunei, Anton Cristian (PSD), într-o discuție cu HotNews. El explică cum apărut această situație și această pistă, despre care spune că i-a adus totuși „o mare satisfacție”.

Comuna Santa Mare se află în apropiere de malurile Prutului, la aproape doi kilometri de granița cu Republica Moldova. Aici locuiesc aproximativ 2.500 de oameni.

Străzile nu au încă toate asfalt. Nici canalizare. Au însă acum pistă de biciclete, arată o imagine publicată de site-ul local Știri Botoșani, pe Facebook. „Imaginea zilei vine din Santa Mare. Nu avem asfalt, dar avem pistă de biciclete”, scrie în descrierea care însoțelte imaginea.

Această pistă este împărțită în 3 localități vecine: Berza, Bogdănești și Linghinești Deal.

„Bani de la UE” și firmă din județ

HotNews l-a contactat pe Anton Cristian, primarul comunei Santa Mare, pentru a explica motivul investiției.

Primar din 2020, reales în funcție în 2024, Anton Cristian vorbește despre „o oportunitate” cu bani din PNRR.

„Este o investiție în valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei, bani care sunt de la UE, din fonduri PNRR. Ulterior, finanțarea a fost luată de către Ministerul Dezvoltări. S-a ivit oportunitatea de a depune pentru piste de biciclete și comuna noastră a fost norocoasă și a câștigat o astfel de finanțare”, a declarat Anton Cristian pentru HotNews.

Lipsa canalizării, piedică în calea asfaltării

El a explicat și motivul pentru care pista a apărut înaintea asfaltului de pe drum. În comună, există doar „o porțiune de drum asfaltată – de 2,5 km”.

„Am depus pentru asfaltare, însă asfaltarea a fost respinsă pentru că nu există canalizare, dar avem aproape 5 kilometri de drum în curs de asfaltare, dar între sate, unde nu se impune restricția legată de canalizare”, spune edilul.

El a mai spus că cererea de finanțare a fost depusă în 2023, iar valoarea proiectului „este una mică, până în 500.000 de euro”. Potrivit primarului, firma care s-a ocupat de construcția pistei de biciclete este din Botoșani, „deci banii s-au cheltuit în județ”.

„Nu am fost condiționați, să zică «da, vă dăm bani pentru piste dacă aveți sau nu aveți asfalt». Dacă e să faci o paralelă, cu atât mai mult dacă nu ai asfalt, poate o porțiune de drum regularizat, uniformizat prinde bine deplasării”, a mai spus edilul.

„Merge și copilul, merge și bătrânul”

El laudă acum investiția, deoarece „merge și copilul, merge și bătrânul”.

„Nu este o restricție că dacă este pistă de bicicletă să meargă doar cu bicicleta. Eu am o mare satisfacție, că am văzut și copii cu tricicleta și bătrâni care merg cu bastonașul la cumpărături pe pista respectivă. Investiția nu este recepționată, dar ea este deja în folosință. Și asta e cea mai bună dovadă că nu e investiție în zadar”, a mai spus primarul Cristian Anton.

El mai spune că în localitatea Berza, „chiar este un sat plin de bunici care sunt convins că vor folosi cu mare folosi pista”.

„Chiar dacă cârcotașii spun ce spun, eu și echipa de proiecție de mândrim. Rămânem cu un lucru concret. Dacă nu luam noi cei 500.000 de euro, luau alți primari. Orice e binevenit. Aș vrea pe cineva care să vină cu 10 argumente să spună de ce nu trebuia să se fi făcut asta pe Santa Mare”, a mai spus edilul.