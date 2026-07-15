Concediați de AI în concediu medical: Meta, dată în judecată în SUA

Zeci de angajați Meta susțin că sistemele AI ale companiei i-au vizat după ce au solicitat concediu protejat prin lege, concediu de maternitate sau adaptări ale locului de muncă din motive de dizabilitate, potrivit The Guardian.

Procesul, deschis luni la un tribunal federal din California, vizează restructurările de la începutul acestui an, când Meta, compania-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, a disponibilizat aproximativ 8.000 de oameni.

Plângerea de 71 de pagini susține că Meta a folosit o „constelație de sisteme interne de inteligență artificială”, inclusiv evaluări automate și date de monitorizare a tastărilor sau a activității, pentru a alege persoanele concediate.

„Meta nu a întocmit lista de concedieri pe baza unei decizii ponderate a managerilor care cunoșteau activitatea angajaților”, se menționează în plângere. În schimb, cei 26 de angajați menționați în proces susțin că compania a folosit sisteme de IA „pentru a evalua, clasifica și selecta angajații care urmau să fie incluși pe listă”.

Cum funcționau algoritmii Meta

Acțiunea în justiție împotriva companiei lui Mark Zuckerberg susține că inteligența artificială colectează date de performanță și productivitate care nu sunt disponibile în timpul concediilor medicale sau familiale, iar în cazul persoanelor cu dizabilități acești indicatori ar putea fi mai scăzuți.

„Rezultatul a fost că angajații care au luat concedii protejate au fost selectați în mod disproporționat pentru concediere, pe baza unor scoruri care nu numai că nu au ținut cont de concediile lor protejate, dar, de fapt, i-au penalizat pe angajați pentru că și-au exercitat drepturile legale la aceste concedii”, se menționează în plângere.

Printre exemplele din proces se numără o cercetătoare înștiințată de concediere cu două zile înainte de a naște, un inginer evaluat mai slab după ce a lipsit de la job din cauza unei accidentări și un manager demis la 16 zile de la intrarea în concediu medical.

Programul secret de monitorizare al lui Zuckerberg

La începutul acestui an, Meta a introdus un program pentru a înregistra tastele apăsate de angajați, activitatea mouse-ului, istoricul browserului, mesajele și locația dispozitivelor companiei.

Mark Zuckerberg a explicat intern că ideea era de a antrena sistemele de IA: „Modelele de IA învață observând cum acționează oamenii cu adevărat inteligenți”.

Plângerea susține că programul a fost lansat în secret, fără acordul angajaților, printr-o postare internă cu vizibilitate redusă. În iunie, Zuckerberg a suspendat programul după ce peste 1.600 de angajați au semnat o petiție împotriva lui.

Meta respinge acuzațiile

Utilizarea AI la locul de muncă este tot mai monitorizată de autorități, iar state precum California, Colorado și Illinois au adoptat deja legi pentru a proteja angajații de prejudecățile sistemelor de decizie automatizate.

Un purtător de cuvânt al Meta a respins acuzațiile, transmițând ziarului The Guardian că deciziile organizaționale sunt luate de oameni, nu de AI.

Cei 26 de reclamanți, ale căror contracte expiră pe 22 iulie, solicită instanței un audit independent al instrumentelor AI și menținerea statutului de angajat pe durata procedurii. Avocații avertizează că, dacă disponibilizările devin definitive, prejudiciile vor fi ireversibile, ducând la pierderea asigurării de sănătate în timpul sarcinii sau al tratamentelor medicale, dar și a acțiunilor deținute.