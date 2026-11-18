Fabrica Hutchinson din Cristian, județul Brașov, a notificat autoritățile cu privire la intenția de a renunța la 112 angajați.

Compania Hutchinson din Cristian, județul Brașov, a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brașov cu privire la intenția de a renunța la 112 angajați, măsura fiind programată pentru perioada noiembrie-decembrie 2026.

Restructurarea vine la doar un an după ce compania a anunțat un program similar de reducere a numărului de angajați, arată Biz Brașov.

În toamna anului trecut, compania a notificat AJOFM Brașov cu privire la intenția de a efectua disponibilizări colective. În octombrie 2025, planul inițial viza 111 angajați, însă ulterior compania a revenit asupra deciziei și a redus numărul posturilor vizate. Astfel, notificarea a fost ajustată, fiind anunțată disponibilizarea a 57 de persoane, termenul pentru aplicarea măsurii fiind prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie 2026.

Fabrica Hutchinson din Brașov a fost construită în anul 2007 și este specializată în producția de componente din cauciuc, destinate în principal industriei automotive.

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