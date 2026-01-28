Concedieri la Amazon, dezvăluite angajaților printr-un mesaj trimis din greșeală de conducere

O eroare de comunicare internă a scos la iveală noi planuri de restructurare masivă la Amazon. Gigantul american pregătește o nouă rundă de concedieri globale sub numele de cod „Project Dawn”, vizând eliminarea a aproximativ 30.000 de posturi, potrivit BBC.

Informația a ieșit la iveală după ce un asistent executiv al vicepreședintelui Amazon Web Services, Colleen Aubrey, a inclus din neatenție proiectul e-mailului oficial într-o invitație de calendar. Deși mesajul a fost anulat rapid, acesta a fost vizualizat de numeroși angajați și de publicația BBC, care atestă faptul că restructurările vizează departamente din SUA, Canada și Costa Rica.

Titlul invitației, „Trimiteți e-mailul privind proiectul Dawn”, făcea referire directă la numele de cod intern utilizat de Amazon pentru coordonarea reducerilor de personal. Deși e-mailul indica clar desfășurarea concedierilor, angajații nu fuseseră încă informați oficial despre pierderea locurilor de muncă

În mesajul său, Colleen Aubrey a descris restructurarea drept o continuare a eforturilor de „consolidare a companiei”. Obiectivul declarat este reducerea nivelurilor ierarhice și eliminarea birocrației pentru a crește viteza de reacție în interesul clienților.

„Schimbări de acest gen sunt dificile pentru toată lumea. Aceste decizii sunt dificile și sunt luate cu atenție, în contextul în care ne poziționăm organizația și AWS pentru succesul viitor”, se mai arată în e-mail.

30.000 de posturi vizate

După ce a eliminat deja 14.000 de posturi la finalul lunii octombrie, Amazon pare să urmeze un calendar agresiv. Un fost angajat al companiei a indicat faptul că managementul țintește un total de 30.000 de disponibilizări până la sfârșitul lunii mai.

Deși persoanele afectate pot candida pentru alte roluri interne, numărul posturilor vacante este extrem de limitat, restul angajaților primind indemnizații de concediere calculate în funcție de vechime.

Din 2022, giganți precum Amazon, Meta, Google și Microsoft au eliminat anual zeci de mii de locuri de muncă, contribuind la un total de aproximativ 700.000 de concedieri înregistrate în întreaga industrie tehnologică în ultimii patru ani, conform datelor centralizate de platforma Layoffs.fyi.

Până în prezent, în acest an, Meta, proprietarul Facebook, a redus și mai multe posturi, afectând câteva sute de angajați. La fel a procedat și Pinterest, care a disponibilizat în această săptămână aproximativ 700 de angajați.

Sursa foto: Dreamstime.com