Concedieri masive anunțate de Renault. Vor fi afectați și angajați din România

Renault a anunțat un plan de reducere cu până la 20% a numărului de posturi de ingineri, pe plan mondial, în următorii ani, ceea ce înseamnă 2.400 de locuri de muncă. Va fi afectată și România, unde francezii au cel mai mare centru de inginerie din afara Franței, cu un total de peste 1.500 de angajați.

Cu 20% mai puțini ingineri până în 2028

Din totalul de 11.000 – 12.000 de ingineri din lume, grupul francez ar urma să elimine între 1.600 și 2.400 de posturi. Jumătate dintre ingineri sunt în Franța.

Informația a fost publicată inițial de cotidianul Ouest-France, apoi confirmată pentru AFP de către un oficial al companiei.

Fiecare țară în care există centre de inginerie (Franța, România, India, Coreea de Sud, Spania, Maroc, Turcia și Brazilia) va trebui să elaboreze un plan de ajustare pentru a atinge acest obiectiv global, au spus reprezentanții Renault, citați de AFP.

Responsabilul global pentru tehnologie la Renault, Philippe Brunet, a prezentat recent, pe plan intern, o „foaie de parcurs” care stabilește acest obiectiv de reducere cu o cincime a numărului de ingineri. Totul vine în continuarea strategiei grupului pentru 2030 – prezentată în martie – plan care distribuie proiectele pe țări, a explicat purtătorul de cuvânt de la Renault, pentru AFP.

Renault nu vorbește despre concedieri directe, însă precizează că va analiza posibile măsuri de reconversie profesională, dezvoltare a competențelor, dar și plecări anticipate.

Grupul Renault are 100.000 de angajați la nivel global.

Ce activități de inginerie are Renault în România

Renault Technologie Roumanie (RTR) este cel mai mare centru de inginerie Renault Group din afara Franței și aici sunt dezvoltate vehicule din faza de concepție, până la cea de producție. În total, sunt peste 1.500 de angajați.