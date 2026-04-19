Concedieri masive anunțate la Meta. Aproape 8.000 de angajați, vizați de primul val de restructurări

Meta, compania mamă a Facebook și Instagram, va începe pe 20 mai un nou plan de restructurare prin care va concedia aproximativ 10% din personal, adică aproape 8.000 de angajați, potrivit Reuters.

Aceasta este prima etapă, alte reduceri fiind programate pentru a doua jumătate a anului, au declarat trei surse familiarizate cu planurile companiei. Planurile ar putea fi ajustate în funcţie de evoluţia tehnologiilor de inteligenţă artificială.

Reprezentanții Meta au refuzat să comenteze oficial calendarul sau amploarea concedierilor. Reuters a relatat luna trecută că Meta ia în calcul reducerea cu peste 20% a numărului total de angajaţi la nivel global.

Alte companii au făcut deja reduceri similare. Amazon a eliminat aproximativ 30.000 de posturi, iar compania fintech Block a redus aproape jumătate din numărul angajaților în februarie. În ambele cazuri, deciziile au fost justificate prin creșterea eficienței prin inteligența artificială.

Platforma Layoffs.fyi, care monitorizează piața muncii în tehnologie, indică faptul că peste 73.000 de angajaţi din acest sector și-au pierdut locurile de muncă în cursul anului curent. Această cifră urmează unui an 2024 în care totalul concedierilor a ajuns la aproximativ 153.000.

Noile reduceri de personal sunt cele mai mari pentru Meta de la restructurarea din perioada 2022–2023, când au fost eliminați 21.000 de angajați. Compania face aceste schimbări de pe o poziție financiară solidă, după ce în 2025 a generat venituri de peste 200 de miliarde de dolari și un profit de 60 de miliarde.

La finalul anului trecut, compania cu sediul în Menlo Park, California, avea aproape 79.000 de angajaţi.

În ultimele săptămâni, Meta a reorganizat echipele din divizia Reality Labs. Inginerii din diferite departamente au fost transferați într-o nouă structură numită „Applied AI”. Scopul acesteia este accelerarea dezvoltării unor agenți de inteligență artificială capabili să scrie cod și să execute sarcini complexe în mod autonom.

O parte dintre angajați urmează să fie mutați și în noua divizie Meta Small Business, creată luna trecută ca parte a procesului de reorganizare internă.