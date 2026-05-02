Concedieri masive anunțate la una dintre cele mai mari companii media: BBC taie 2.000 de posturi

Angajații departamentului de știri al BBC au fost anunțați recent să se aștepte la o reducere a costurilor de aproximativ 15%. Reducerile fac parte dintr-un obiectiv la nivelul întregului trust de a economisi 600 de milioane de lire sterline, potrivit The Guardian.

Reducerea costurilor este mai accentuată decât se aștepta, iar personalul a fost avertizat să se pregătească pentru concedieri masive la departamentul de știri, unde lucrează un sfert din angajații BBC.

Tăierile sunt incluse într-un plan de eliminare a 2.000 de locuri de muncă, în cadrul celei mai ample restructurări a postului public de televiziune din ultimii 15 ani.

Luna trecută, personalul a fost informat că aproximativ 10% din cei 21.500 de angajați ai corporației vor fi vizați de măsurile de reducere a costurilor în valoare de 600 de milioane de lire sterline. La acel moment nu era clar dacă departamentul de știri va suferi reduceri mai mari.

Reducerile au loc înainte ca Matt Brittin, fost director executiv al Google, să preia funcția de director general al corporaţiei pe 18 mai. Numirea sa a avut loc după demisia lui Tim Davie din noiembrie, în urma unor acuzații de părtinire formulate de un fost consilier al BBC.

De asemenea, schimbarea de la vârful BBC vine după ce postul și-a cerut scuze pentru editarea unui discurs al lui Donald Trump, fapt care a dus la un proces intentat de președintele SUA.

Angajaţii din toate diviziile BBC sunt informaţi cu privire la amploarea reducerilor, detaliile urmând să fie anunţate în luna iunie, iar persoanele afectate vor fi informate în septembrie.

BBC News a fost puternic afectată de valurile de reduceri din ultimii ani, notează The Guardian.

Richard Burgess, directorul departamentului de știri și conținut, coordonează peste 800 de jurnaliști. El a declarat în cadrul videoconferinței că întreaga divizie de știri se va confrunta cu reduceri de costuri de aproximativ 15%.

Ultimul raport anual al BBC arată că instituția a cheltuit 324 de milioane de lire sterline pe știri și actualități în anul încheiat la sfârșitul lunii martie 2025. O proporție din această sumă reprezintă salarii.

Anul trecut, divizia de servicii publice a BBC a angajat 237 de directori clasificați ca membri ai conducerii superioare din Marea Britanie. Aceștia au primit salarii cuprinse între 100.000 și peste 350.000 de lire sterline.

În plus, BBC a cheltuit 140 de milioane de lire sterline pentru angajații cu roluri în direct. Aceștia reprezintă personalul care își petrece 80% sau mai mult din timp la televiziune sau radio.