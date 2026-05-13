Concert Metallica astăzi pe Arena Naţională. Program şi reguli de acces / Ce linii STB sunt afectate

Legendara trupă rock Metallica susține în această seară al cincilea concert la Bucureşti, pe Arena Naţională. Concertul aduce modificări în transportul public, mai multe trasee ale STB fiind deviate, în vreme ce altele vor avea program prelungit.

Show-ul Metallica face parte din turneul M72 World Tour, lansat în aprilie 2023. Turneul european al formaţiei a început la Atena, pe 11 mai, pe Stadionul Olimpic OAKA.

Potrivit organizatorilor, Metallica aduce la Bucureşti o producţie spectaculoasă, cu o scenă circulară amplasată în centrul terenului de pe Arena Naţională. Trupele care vor deschide concertul din Capitală sunt Gojira şi Knocked Loose.

Marți, cu o zi înaintea concertului, fanii mai puteau găsi bilete pe site-urile de reselling, însă la prețuri de câteva ori mai mari.

Program concert Metallica în București

Accesul se va face în jurul orei 16.00 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete, cu excepţia posesorilor de pachete Enhanced Experiences, care vor primi mai multe detalii într-un e-mail separat.

Knocked Loose vor urca pe scenă în jurul orei 18.00, Gojira îi vor urma în jurul orei 19.00, iar concertul Metallica va începe în jurul orei 20.30.

Programul este orientativ, „poate suferi modificări independente de voinţa organizatorului” si nu reprezinta un motiv de restituire a contravalorii biletului, au transmis organizatorii.

Aceștia recomandă publicului să ajungă din timp la Arena Națională, pentru a evita formarea cozilor la porţile de acces. Spectatorii care decid să vină devreme la stadion vor avea posibilitatea să îşi petreacă timpul în zona Maior Ion Coravu, care va fi disponibilă publicului începând cu ora 12:00, până la finalul evenimentului, amenajată ca zonă de aşteptare, cu toate facilităţile, baruri, food trucks, toalete ecologice, standuri de merchandise şi altele. Accesul în zona de aşteptare Maior Ion Coravu nu presupune acces la eveniment înainte de deschiderea porţilor, spun organizatorii.

Acces

Accesul la eveniment este permis doar cu bilete achiziţionate de pe: Metallica.Emagic.ro, Tickets.Emagic.ro şi iaBilet.ro. Accesul nu va fi permis cu bilete achiziţionate din alte surse.

Harta de acces de pe bilet indică zona prin care veţi face accesul în zona stadionului, precum şi poziţionarea sectorului.

Accesul se va face prin:

• Bulevardul Basarabia (bilete Standing, tribune)

• Strada Maior Coravu (bilete Standing, tribuna M)

• Bulevardul Pierre de Coubertin (bilete Standing, tribune)

Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziţionarea unui bilet la preţ întreg pentru aceştia. Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoţiţi de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoţi maximum 4 minori. Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic şi se face doar pe răspunderea părinţilor.

Liniile STB deviate

STB a anunțat că liniile 85, 90, 104, 143, 640 şi N109 vor funcţiona pe trasee deviate temporar în ziua concertului, având în vedere restricţionarea traficului rutier, începând cu ora 15:00, pe Bd. Pierre de Coubertin şi pe Bd. Basarabia (tronsonul cuprins între Bd. Chişinău şi Str. Câmpia Libertăţii).

Pentru a asigura transportul spectatorilor, STB SA va prelungi progamul de circulație pentru cinci linii de transport, anume 1, 10, 85, 104 și 143.

După încheierea concertului, liniile 1, 10, 85, 104 şi 143 vor funcţiona astfel:

– 6 tramvaie de pe linia 1 vor trece în zona Arenei Naţionale, la un interval de 10 minute;

– 6 tramvaie de pe linia 10 vor trece în zona Arenei Naţionale, la un interval de 10 minute;

– 6 troleibuze de pe linia 85 vor pleca de la Arena Naţională, la un interval de 10 minute;

– 10 autobuze de pe linia 104 vor trece în zona Arenei Naţionale, la un interval de 6 minute;

– 4 autobuze de pe linia 143 vor pleca de la Arena Naţională, la un interval de 15 minute.