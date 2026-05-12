Metallica, la București: Cât au ajuns să coste biletele pe site-urile de revânzare

Biletele la concertul pe care legendara trupă rock Metallica îl va susține miercuri seară pe Arena Națională au ajuns să se vândă cu peste 2.000 de euro pe site-urile de revânzare. Cele mai ieftine locuri costă 200 de euro, iar cele mai scumpe ajung la 2.700 de euro, de câteva ori mai mult decât au costat inițial.

Când au fost puse în vânzare, în urmă cu un an, biletele la concertul Metlallica s-au epuizat în câteva ore, după ce peste 100.000 de fani au format o coadă virtuală. Biletele au costat, pe platforma oficială iabilet.ro, între 335 lei și 1.847 lei, în funcție de poziția locurilor în stadion și de pachetele opționale oferite.

Marți, cu o zi înaintea concertului, fanii mai pot găsi bilete pe site-urile de reselling, însă la prețuri de câteva ori mai mari.

Potrivit datelor afișate de platforma SeatPick.com, care centralizează oferte de pe site-uri de revânzare precum Viagogo sau Gigsberg, marți după-amiază mai erau disponibile 88 de bilete la concertul Metallica de la București. Cele mai ieftine costau 200 de euro, iar la acest preț mai erau disponibile doar două locuri. Cel mai scump bilet ajungea la 2.700 de euro, în tribune, potrivit datelor analizate de HotNews.

Care sunt riscurile dacă achiziționăm bilete de pe site-uri neoficiale

Însă, potrivit zileșinopti.ro, problema este că platformele de revânzare neoficiale, de tipul Viagogo sau Gigsberg, nu au un sistem real de verificare a biletelor încărcate. Același fișier care conține codul poate fi vândut de mai multe, ori, iar la eveniment va avea acces doar prima persoană care validează biletul la intrare. Organizatorii au precizat că accesul nu va fi permis cu bilete achiziționate din alte surse decât cele oficiale.

Singura variantă de a cumpăra un bilet sigur este platforma oficială de revânzare, dabilet.ro, unde tichetele sunt verificate, iar tranzacția e reglementată. Marți după-amiază, însă, nu exista niciun bilet disponibil pe această platformă.

Metallica aduce o producție spectaculoasă pe Arena Națională

Trupa Metallica revine pe Arena Naţională din Bucureşti, miercuri, 13 mai, pentru un show care face parte din turneul M72 World Tour.

Turneul mondial M72, care a doborât recorduri, va continua pentru al patrulea an consecutiv, cu 16 concerte în Europa continentală şi Marea Britanie, în lunile mai, iunie şi iulie 2026.

Metallica aduce la Bucureşti o producţie spectaculoasă, cu o scenă circulară amplasată în centrul terenului de pe Arena Naţională, transmit organizatorii, potrivit News.ro. Trupele care vor deschide concertul din Capitală sunt Gojira şi Knocked Loose.

De la debutul turneului M72 World Tour, în aprilie 2023, la Amsterdam, Metallica a adus spectacolul în faţa a aproximativ patru milioane de fani şi a fost apreciat de presa internaţională ca fiind „o experienţă care dă un nou sens vieţii” (Billboard), „indiscutabil epic” (Metal Hammer), „un spectacol care te lasă fără cuvinte” (Detroit News), „triumfător” (Kerrang!) şi „cea mai puternică şi intensă variantă Metallica din ultimii ani” (Los Angeles Times).

Programul concertului Metallica de la București. Reguli de acces

Accesul la concertul Metallica din 13 mai 2026 se va face în jurul orei 16:00 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete, cu excepţia posesorilor de pachete Enhanced Experiences, care vor primi mai multe detalii într-un e-mail separat.

Knocked Loose vor urca pe scenă în jurul orei 18:00, Gojira îi vor urma în jurul orei 19:00, iar concertul Metallica va începe în jurul orei 20:30.

Programul este orientativ, „poate suferi modificări independente de voinţa organizatorului” si nu reprezinta un motiv de restituire a contravalorii biletului, au transmis organizatorii.

Aceștia recomandă publicului să ajungă din timp la Arena Națională, pentru a evita formarea cozilor la porţile de acces. Spectatorii care decid să vină devreme la stadion vor avea posibilitatea să îşi petreacă timpul în zona Maior Ion Coravu, care va fi disponibilă publicului începând cu ora 12:00, până la finalul evenimentului, amenajată ca zonă de aşteptare, cu toate facilităţile, baruri, food trucks, toalete ecologice, standuri de merchandise şi altele. Accesul în zona de aşteptare Maior Ion Coravu nu presupune acces la eveniment înainte de deschiderea porţilor, spun organizatorii.

Posesorii de bilete Enhanced Experiences la categoriile “Nothing Else Matters” Snake Pit Experience, “Moth Into Flame” Snake Pit Experience, “One” Enhanced Experience, Snake Pit Package, “Seek & Destroy” ReservedPackage şi “Frantic” Early Entry Ga package sunt rugaţi să consulte informările privind programul personalizat corespunzător pachetului deţinut, primite pe adresele de email folosite la achiziţionarea biletelor. Nerespectarea programului poate atrage după sine pierderea beneficiilor din pachet şi nu se vor accepta restituiri.

Ca urmare a numărului foarte mare de spectatori aşteptaţi, pentru a ajunge la stadion, organizatorii recomandă utilizarea mijloacelor de transport în comun pentru a evita ambuteiajele. Parcarea stadionului va fi închisă, astfel încât nu vor fi facilitate locuri de parcare.

Metallica a concertat ultima dată în România pe 14 august 2019, însă trupa a mai venit la București și în 1999, 2008 și 2010. În 2019, din vânzarea biletelor au fost donați 250.000 de euro pentru Spitalul construit de Asociația „Dăruiește viața”.