Concert Metallica pe Arena Naţională. Program şi reguli de acces

Trupa Metallica revine pe Arena Naţională din Bucureşti, în data de 13 mai, pentru un show ce face parte din turneul M72 World Tour. Invitaţi speciali: Gojira şi Knocked Loose.

Turneul mondial M72, care a doborât recorduri, va continua pentru al patrulea an consecutiv, cu 16 concerte în Europa continentală şi Marea Britanie, în lunile mai, iunie şi iulie 2026.

Metallica aduce la Bucureşti o producţie spectaculoasă, cu o scenă circulară amplasată în centrul terenului de pe Arena Naţională, transmit organizatorii, potrivit News.ro. Trupele care vor deschide concertul din Capitală sunt Gojira şi Knocked Loose.

De la debutul turneului M72 World Tour în aprilie 2023, la Amsterdam, Metallica a adus spectacolul în faţa a aproximativ patru milioane de fani şi a fost apreciat de presa internaţională ca fiind „o experienţă care dă un nou sens vieţii” (Billboard), „indiscutabil epic” (Metal Hammer), „un spectacol care te lasă fără cuvinte” (Detroit News), „triumfător” (Kerrang!) şi „cea mai puternică şi intensă variantă Metallica din ultimii ani” (Los Angeles Times). Astăzi, turneul M72 continuă să impresioneze atât publicul, cât şi criticii.

Aşa cum obişnuieşte, Metallica va dona o parte dintre veniturile obţinute din fiecare bilet vândut organizaţiilor caritabile locale prin intermediul fundaţiei trupei, All Within My Hands. Înfiinţată în 2017 pentru a sprijini comunităţile care au fost alături de Metallica de-a lungul anilor, fundaţia a strâns până în prezent peste 20 de milioane de dolari. Dintre aceştia, 11,4 milioane au fost direcţionaţi către programe de educaţie profesională şi tehnică, inclusiv iniţiativa inovatoare Metallica Scholars, ajunsă la a şaptea ediţie, peste 7,4 milioane au fost alocate combaterii insecurităţii alimentare, iar peste 4,7 milioane au susţinut eforturi de intervenţie în caz de dezastre.

Citește și:

Trupa Metallica, donație de 250.000 de euro pentru spitalul oncologic pentru copii, construit de „Dăruiește viața”

Program

Accesul la concertul din 13 mai 2026 se va face în jurul orei 16:00 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete, cu excepţia posesorilor de pachete Enhanced Experiences, care vor primi mai multe detalii într-un e-mail separat.

Knocked Loose vor urca pe scenă în jurul orei 18:00, Gojira îi vor urma în jurul orei 19:00, iar concertul Metallica va începe în jurul orei 20:30.

Programul este orientativ, poate suferi modificări independente de voinţa organizatorului si nu reprezinta un motiv de restituire a contravalorii biletului.

Organizatorii recomandă publicului să ajungeţi din timp la stadion, pentru a evita formarea cozilor la porţile de acces. Spectatorii care decid să vină devreme la stadion vor avea posibilitatea să îşi petreacă timpul în zona Maior Ion Coravu, care va fi disponibilă publicului începând cu ora 12:00, până la finalul evenimentului, amenajată ca zonă de aşteptare, cu toate facilităţile, baruri, food trucks, toalete ecologice, standuri de merchandise şi altele. Accesul în zona de aşteptare Maior Ion Coravu nu presupune acces în eveniment înainte de deschiderea porţilor.

Posesorii de bilete Enhanced Experiences la categoriile “Nothing Else Matters” Snake Pit Experience, “Moth Into Flame” Snake Pit Experience, “One” Enhanced Experience, Snake Pit Package, “Seek & Destroy” ReservedPackage şi “Frantic” Early Entry Ga package sunt rugaţi să consulte informările privind programul personalizat corespunzător pachetului deţinut, primite pe adresele de email folosite la achiziţionarea biletelor. Nerespectarea programului poate atrage după sine pierderea beneficiilor din pachet şi nu se vor accepta restituiri.

Ca urmare a numărului foarte mare de spectatori aşteptaţi, pentru a ajunge la stadion, organizatorii recomandă utilizarea mijloacelor de transport în comun pentru a evita ambuteiajele. Parcarea stadionului va fi închisă, astfel încât nu vor fi facilitate locuri de parcare.

Accesul la eveniment

Accesul la eveniment este permis doar cu bilete achiziţionate de pe: Metallica.Emagic.ro, Tickets.Emagic.ro şi iaBilet.ro. Accesul nu va fi permis cu bilete achiziţionate din alte surse.

Harta de acces de pe bilet indică zona prin care veţi face accesul în zona stadionului, precum şi poziţionarea sectorului.

Accesul se va face pe la:

Bulevardul Basarabia (bilete Standing, tribune)

Strada Maior Coravu (bilete Standing, tribuna M)

Bulevardul Pierre de Coubertin (bilete Standing, tribune)

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului şi include respectarea tuturor restricţiilor şi ale posibilelor condiţii suplimentare impuse de autorităţile locale înainte de eveniment şi în timpul desfăşurării evenimentului. Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea periodică a siteului oficial şi a platformelor social media Emagic pentru actualizări, precum şi înainte de participarea la eveniment.

Biletul achiziţionat permite accesul o singură dată în stadion, până la finalul programului, strict în zona indicată pe bilet (gazon sau tribune). Cei care părăsesc zona de concert şi doresc să reintre vor fi nevoiţi să cumpere un bilet nou. Acelaşi lucru este valabil şi pentru posesorii de brăţări.

Accesul biletelor Standing pe gazon se va realiza prin 4 căi de acces distincte (Yellow, Pink, Green, Blue), conform hărţii.

Împărţirea gazonului pe culori (yellow, green, pink, blue) indică zona prin care se face accesul în stadion pentru biletele Standing (cu loc în picioare, pe gazon). Cumpărătorii biletelor Standing (cu loc în picioare, pe gazon), indiferent de culoare, vor putea circula oriunde în gazon, gazonul nu este fizic împărţit în patru. Biletul trebuie păstrat pe toată durata concertului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor şi un act de identitate valid.

Biletul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus şi este valabil pentru o singură intrare.

Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut. Revânzarea sau reproducerea biletelor încalcă prevederile legale în vigoare.

Nu se acceptă restituiri pentru bilete.

La stadion vor fi amplasate puncte de soluţionare a eventualelor situaţii ce pot apărea cu biletele achiziţionate, semnalizate cu „TICKET HELP/ SUPORT BILETE”. Fiecare punct de suport va pune la dispoziţie operatori pentru platforma de ticketing oficială care a comercializat bilete pentru eveniment.

Organizatorii nu încurajează achiziţionarea biletelor din alte surse cu excepţia celor comunicate oficial, iar accesul cu bilete achiziţionate din alte surse neoficiale nu este garantat.

Acces copii/ minori

Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziţionarea unui bilet la preţ întreg pentru aceştia. Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoţiţi de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoţi maximum 4 minori. Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic şi se face doar pe răspunderea părinţilor. Se recomandă utilizarea căştilor de protecţie auditivă.

Obiecte interzise

În zona de concert nu va fi permis accesul cu: băuturi şi produse alimentare achiziţionate din afara perimetrului locaţiei, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanţuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căşti de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete şi skateboards.

Obiecte permise

În zona de concert va fi permis accesul cu: bidoane de plastic (tip sport) reutilizabile goale de maximum 750 ml, aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoţite de reţetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm.

Zona de asteptare Maior Coravu (deschidere la ora 12:00) va pune la dispozitia publicului: baruri, truck-uri cu mâncare, standuri de merchandise, toalete ecologice. La toate dintre cele trei zone de acces în stadion vor exista spatii de depozitare în număr limitat, semnalizate cu “Items storage/ epozit”. În limita disponibilităţii, acestea vor putea fi folosite contra cost (20 lei, numerar sau card). Parcare: parcarea stadionului va fi închisă, astfel încât nu vor fi facilitate locuri de parcare. Toalete: posesorii biletelor pe scaun vor avea acces la toaletele din stadion, din apropierea sectorului în care au locurile; posesorii biletelor standing (în picioare, pe gazon) vor avea acces facil la zona de toalete ecologice special amenajată în parcarea subterană a stadionului.

Modalităţi de plată: toate produsele disponibile în punctele de bar, food şi merchandise pot fi achiziţionate atât cu numerar, cât şi cu card bancar. Totuşi, având în vedere numărul mare de participanţi prezenţi la eveniment, plăţile cu cardul pot înregistra întârzieri. Recomandăm participanţilor să aibă asupra lor şi numerar, pentru a facilita şi accelera procesul de achiziţie. Beneficii incluse în pachetele Enhanced Experiences: cadourile exclusive incluse în pachetele Enhanced Experiences trebuie ridicate la faţa locului şi NU vor fi trimise prin poştă după concert în cazul în care sunt pierdute, uitate sau neridicate.

Baruri şi servire

Pentru o experienţă cât mai fluidă şi pentru evitarea aglomeraţiei în zonele de acces, rugăm participanţii să ţină cont de următoarele informaţii privind servirea băuturilor şi accesul în zona gazon (Standing):

numărul punctelor de bar disponibile direct pe gazon (Standing) este limitat; recomandăm publicului să achiziţioneze băuturi de la barurile amplasate pe inelele stadionului, înainte de accesul pe gazon sau ulterior, prin revenirea temporară pe inel; pe inele există un număr mare de baruri disponibile, astfel încât nu este necesară formarea cozilor la barurile exterioare sau blocarea circulaţiei;

pahare branduite Metallica: în cadrul evenimentului vor fi disponibile pahare branduite Metallica, în 4 designuri diferite, ce pot fi achiziţionate contra cost, la preţul de 20 lei/ bucata;

participanţii pot alege între servirea băuturii în pahar standard, gratuit sau achiziţionarea unui pahar suvenir Metallica; paharele suvenir nu sunt returnabile si nu se înlocuiesc cu un pahar curat la achiziţionarea unei noi băuturi;

participanţii pot alege între servirea băuturii în pahar standard, gratuit sau achiziţionarea unui pahar suvenir Metallica; paharele suvenir nu sunt returnabile si nu se înlocuiesc cu un pahar curat la achiziţionarea unei noi băuturi; accesul cu băuturi în zona gazon (Standing): din motive de siguranţă, toate băuturile consumate în zona gazon vor fi servite exclusiv în pahare; accesul pe gazon cu doze sau sticle PET nu va fi permis; in situaţia în care un participant cu acces pe gazon achiziţionează o băutură de la barurile de pe inel, aceasta va trebui transferată într-un pahar înainte de reintrarea pe gazon.

Condiţii meteo

Acoperişul stadionului va fi deschis pe toată durata concertului şi va rămâne deschis, indiferent de condiţiile meteo. Vă recomandăm să consultaţi prognoza meteo în ziua concertului şi să vă procuraţi pelerine de ploaie, în cazul în care vremea se va anunţa ploioasă. Umbrelele nu vor fi permise şi vor fi reţinute la filtrele de acces în spaţiul de eveniment, întrucât pot accidenta ceilalţi participanţi la concert.