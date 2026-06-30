Concert-surpriză pe o stradă din Sevilla: Robbie Williams a luat microfonul unui muzician stradal și a început să cânte

Cântăreţul britanic Robbie Williams a susţinut luni seara un concert-surpriză pe o stradă din Sevilla, în sudul Spaniei, unde l-a acompaniat pe un muzician stradal pe care l-a întâlnit cântând la chitară, informează marţi agenţia de presă EFE și Agerpres.

Robbie Williams, care marţi va concerta în cadrul festivalului Icónica Santalucía Sevilla Fest, se plimba prin centrul vechi al capitalei andaluze, unde un tânăr cânta la chitară.

Pe acordurile piesei „Angels”, el a luat microfonul şi a început să cânte alături de chitarist în faţa trecătorilor, potrivit mai multor înregistrări video postate pe reţelele sociale.

A fã brasileira Juliana e sua filha, Ary, encontraram o Robbie hoje (29/06) em Sevilha, na Espanha!

Ela está na cidade para ver o show do cantor, que acontece amanhã, dia 30.

Ela disse que o cantor conversou com as duas por um longo tempo e que foi muito atencioso e simpático.… pic.twitter.com/PF6Hj8gfl4 — acervo robbie williams (@acervorobbiew) June 29, 2026

În timp ce unii au trecut mai departe fără să acorde importanţă evenimentului, alţii au filmat scena şi au distribuit-o pe internet.

Printre aceştia s-a numărat şi o braziliancă venită la Sevilla special pentru a asista la spectacolul de marţi al artistului britanic, potrivit EFE.

Imediat după terminarea piesei, Robbie Williams şi-a luat rămas-bun de la trecători şi şi-a continuat plimbarea.