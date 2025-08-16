Concluziile lui Dmitri Medvedev: Întâlnirea din Alaska demonstrat un lucru important
Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin a arătat un lucru important, că negocierile sunt posibile fără condiții prealabile și în timp ce continuă luptele, a declarat sâmbătă dimineață Dmitri Medvedev, adjunctul președintelui rus în Consiliul de Securitate al Rusiei.
Într-o postare pe Telegram, Medvedev, cunoscut pentru pozițiile sale agresive și disprețuitoare contra Ucrainei și aliaților săi, mai ales din Europa, a susținut cu responsabilitatea obținerii păcii este pe umerii Kievului și capitalelor europene.
Cele cinci concluzii ale înaltului oficial rus după întâlnirea din Alaska:
- A fost restabilit mecanismul complet al întâlnirilor la nivel înalt între Rusia și SUA. Calm, fără ultimatumuri și amenințări.
- Președintele Rusiei a prezentat personal și în detaliu președintelui SUA condițiile noastre pentru încheierea conflictului din Ucraina.
- În urma unei discuții de aproape trei ore, șeful Casei Albe a renunțat la escaladarea presiunii asupra Rusiei. Cel puțin pentru moment.
- Important: întâlnirea a demonstrat că negocierile sunt posibile fără condiții prealabile și în paralel cu continuarea operațiunii militare speciale.
- Principal: ambele părți au atribuit în mod direct responsabilitatea pentru obținerea de rezultate viitoare în negocierile privind încetarea acțiunilor militare în sarcina Kievului și Europei.
