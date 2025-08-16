Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin a arătat un lucru important, că negocierile sunt posibile fără condiții prealabile și în timp ce continuă luptele, a declarat sâmbătă dimineață Dmitri Medvedev, adjunctul președintelui rus în Consiliul de Securitate al Rusiei.

Într-o postare pe Telegram, Medvedev, cunoscut pentru pozițiile sale agresive și disprețuitoare contra Ucrainei și aliaților săi, mai ales din Europa, a susținut cu responsabilitatea obținerii păcii este pe umerii Kievului și capitalelor europene.

Cele cinci concluzii ale înaltului oficial rus după întâlnirea din Alaska: