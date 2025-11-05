Concluziile lui Nicușor Dan după întâlnirea cu Mark Rutte. Ce măsuri va intensifica România

Nicușor Dan, președintele României și Mark Rutte, secretarul general NATO, susțin declarații comune de presă după întâlnirea avută la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a publicat miercuri un mesaj, după discuțiile de la București cu secretarul general al NATO, în care a anunțat câteva dintre concluziile întâlnirii sale cu Mark Rutte. „Vom intensifica măsurile pentru a ne consolida poziția de apărare și descurajare”, a anunțat șeful statului.

„Astăzi l-am întâmpinat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu ocazia primei sale vizite în România. Am purtat discuții ample cu Mark (Rutte) despre mediul de securitate, în special despre flancul estic și regiunea Mării Negre. Vom intensifica măsurile pentru a ne consolida poziția de apărare și descurajare”, a transmis președintele Dan, în mesajul publicat pe contul său de pe rețeaua de socializare X.

„În acest sens, inițiativa Eastern Sentry reprezintă un pas important către consolidarea semnificativă a activităților de vigilență ale Alianței în România și de-a lungul întregului flanc estic. Această operațiune a Alianței are ca scop să ofere un răspuns gradual la amenințarea reprezentată de dronele care intră în spațiul aerian al NATO, asigurând în același timp o reacție fermă la orice alt tip de amenințare în spațiul aerian”, a adăugat șeful statului.

Alte precizări făcute de Nicușor Dan după întâlnirea cu Mark Rutte:

Apreciez hotărârea lui Mark de a aduce mai multe capacități aliate în România atunci când este nevoie, prin intermediul Eastern Sentry. Am subliniat, de asemenea, necesitatea de a continua să acordăm atenție protejării infrastructurilor critice și abordării amenințărilor hibride și securității cibernetice.

România va continua să își aducă contribuția la securitatea transatlantică, așa cum am convenit la ultimul nostru summit de la Haga. Apărarea colectivă rămâne în centrul Alianței noastre. #WeAreNATO (#NoiSuntemNATO, n.r.).”

Șeful NATO, Mark Rutte, a fost primit miercuri la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan. Cei doi au avut convorbiri și un dejun oficial, iar apoi au susținut declarații de presă comune.

„Oricine ar ataca România, întreaga NATO va veni să vă salveze”, a transmis secretarul general al NATO, în conferința de presă alături de Nicușor Dan, la finalul discuțiilor de la Palatul Cotroceni.

„Aveți armata dumneavoastră, desigur, dar dacă un atac va avea loc de oriunde, fie din Rusia sau de oriunde, un atac asupra NATO sau asupra României, nu vă va ajuta doar Eastern Sentry, nu vă vor apăra doar forțele din prezența înaintată, întreaga NATO va veni să vă salveze, cu flota de F-35, cu trupele terestre la capacitate maximă. Așa funcționează NATO. Ne asigurăm că apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat”, a precizat Rutte.

El a spus că această unitate face NATO „de neînfrânt”. „De aceea nici nu cred că va încerca cineva să ne înfrângă”, a adăugat Rutte.

Întrebat de jurnaliști despre recenta retragere a trupelor americane din România, șeful NATO a subliniat că ajustările de trupe nu sunt un fapt singular, ele au mai avut loc în trecut, dar administrația americană își păstrează angajamentul pentru NATO. La rândul său, Nicușor Dan a indicat spre programul Santinela Estului, operație militară care implică o misiune flexibilă pe care NATO o demarează pentru consolidarea flancului estic.

„Programul Santinela Estică înseamnă, pe de o parte, mai multe capacități militare, pe de altă parte înseamnă oameni atunci când e nevoie. Avem un exemplu acum, acest mare exercițiu militar la Cincu cu peste 5.000 de militari aliați care exersează tipuri de răspunsuri la amenințări tocmai pentru a descuraja”, a subliniat președintele român.

Nicușor Dan a vorbit despre o abordare comună cu privire la Flancul estic, „pentru că pentru NATO și pentru Europa amenințarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul estic”.

După întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, șeful NATO s-a deplasat la Guvern, unde a avut o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, iar apoi a mers la Parlament pentru a discuta și cu alți oficiali români, precum Mircea Abrudean (președintele Senatului) și Sorin Grindeanu (președintele Camerei Deputaților).