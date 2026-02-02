Concurența n-a primit o notificare privind vânzarea Carrefour în România: „Noi cu cei de la Securitate națională gândim foarte diferit”

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a precizat luni că autoritatea nu a fost notificată privind o posibilă vânzare a Carrefour România, subliniind ce provocări ar aduce o astfel de tranzacție. „Când vine un jucător nou, din afara țării, pentru noi e simplu, nu prea ne creează probleme de concurență, în schimb celor de pe securitate națională nu prea le place, pentru că trebuie să vadă de unde vine, de unde are banii etc..”, a spus Chirițoiu.

„Au fost speculații în presă, au fost dezmințite, noi nu am primit nicio notificare oficială”, a precizat luni președintele Consiliului Concurenței, întrebat dacă autoritatea a fost notificată cu privire la vânzarea Carrefour România.

Pe de altă parte, acesta a spus că notificarea apare în faza finală a unei tranzacții.

„Noi nu primim notificare decât când s-au înțeles. Când o companie discută cu alte trei companii, în mod normal nu ne informează. Abia când a ales pe cineva din cele trei sau când a semnat contractul sau sunt foarte avansați de-abia atunci ne notifică”, a precizat luni președintele Consiliului Concurenței.

„Depinde cine o să vină”

Acesta a menționat că într-o eventuală tranzacție cu o firmă mare precum Carrefour „un impact există”, iar aici lucrurile sunt văzute diferit de Consiliul Concurenței și de Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe – CEISD, care analizează, din punctul de vedere al securității naționale, astfel de tranzacții.

„Noi cu cei de la securitate națională gândim foarte diferit. Pentru noi când vine un jucător nou e simplu, nu prea ne creează probleme de concurență, în schimb lor pe securitate nu prea le place, că cine știe de unde vine, de unde are banii etc.

Invers dacă ai o situație cum a fost la Telekom care e cumpărat de doi operatori care sunt deja prezenți, firme serioase, cunoscute, pe securitate națională n-a fost o problemă, a fost la noi pe concurență, pentru că se concentra piața. Depinde cine o să vină”, a spus Chirițoiu.

Acesta a subliniat că din punct de vedere al concurenței nu ar fi o problemă, dacă vine un jucător din afara țării care nu e prezent sau e prezent, dar pe altă linie de business, nu pe linia de comerț alimentar.

„În schimb dacă ne trezim cu un alt lanț de retail că vrea să cumpere Carrefour acolo am avea probleme. Dacă vine grupul Kaufland și vrea să cumpere Carrefour asta ar fi cel puțin problematic”, a precizat pentru HotNews.ro șeful Consiliului Concurenței.

Carrefour vrea să vândă operaţiunile din Europa Centrală şi de Est

Grupul Dedeman a dezmințit în luna decembrie a anului trecut informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi cumpărat deja rețeaua de magazine Carrefour din România.

Carrefour România opera peste 450 de magazine la nivel național, în aproximativ 113 orașe din țară la finele anului trecut, potrivit datelor oficiale și presei economice.

La sfârșitul lunii octombrie a anului trecut, presa franceză a scris că Carrefour a angajat o bancă de investiții pentru a evalua apetitul cumpărătorilor, într-un moment în care dorește să iasă de pe piața din România unde este prezentă de 21 de ani.

Grupul francez Carrefour intenționează încă din vară vânzarea operaţiunilor din Europa Centrală şi de Est, inclusiv cele din România, spunea presa franceză, iar discuţiile s-au purtat cu mare discreție, atât cu o serie de mari retaileri cât și cu un fond de investiţii.

Mutarea vine după vânzarea Carrefour Italia, care opera 1.188 de magazine, dar care anul trecut a înregistrat pierderi operaționale în valoare de 67 milioane de euro, va impulsiona profitabilitatea Carrefour, a precizat grupul francez într-un comunicat de presă.