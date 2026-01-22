Note de 4 și 5 pentru conducerea ANI. Toți candidații, inclusiv șeful interimar, au picat concursul. El rămâne însă la conducere / Cine sunt ceilalți

Patru candidați au concurat în ianuarie 2026 pentru funcția de președinte al ANI. Toți au picat. Instituția a rămas fără șef din iulie 2025 și nu are nici secretar general, scrie site-ul de investigații Snoop.

Deși a realizat un punctaj insuficient pentru funcția de președinte, Bogdan Sticlosu va conduce în continuare instituția din calitatea sa de vicepreședinte cu atribuții de președinte, mai scrie site-ul de investigații. Noul concurs va fi organizat peste cel puțin 3 luni. Informația despre rezultatul obținut de Bogdan Sticlosu a fost publicată anterior și de publicația G4Media.

Snoop face o analiză a candidaților și a instituției care verifică declarațiile de avere și situațiile de incompatibilitate, după ce a publicat, în 2025, investigații despre averile mai multor parlamentari.

Consiliul Național de Integritate a organizat pe 12 ianuarie 2026 examenul scris pentru funcția de președinte al ANI. Un alt concurs a fost amânat în toamna lui 2025, din cauza faptului că s-a contestat procedura de înscriere.

În ianuarie s-au prezentat trei candidați. Al patrulea s-a înscris la concurs, dar nu a susținut proba scrisă, care este obligatorie. Fiecare candidat a avut de rezolvat trei subiecte, fiecare subiect având un punctaj maxim de 100 de puncte. Nota finală s-a obținut din media celor trei subiecte.

Pentru a merge mai departe, candidații trebuia să obțină minimum 70 de puncte la fiecare dintre cele trei subiecte. Urma apoi, conform procedurii, un interviu în fața Consiliului Național de Integritate (CNI), în care ar fi trebuit să prezinte un plan de management.

Nu s-a ajuns însă în acestă situație.

A luat cu nouă puncte mai puțin decât pragul minim pentru promovare. Rămâne șef

Cel mai mare punctaj a fost de 61 de puncte, insuficient pentru promovare. Deși a obținut 88 de puncte la primul subiect, cu proba grilă, candidatul a luat 55 la subiectul numărul doi și 40 de puncte la ultimul subiect.

Surse Snoop spun că rezultatul îi aparține vicepreședintelui ANI, Bogdan Alexandru Sticlosu, care conduce instituția în acest moment.

Snoop l-a contactat pe Bogdan Sticlosu, vicepreședintele ANI a răspuns la telefon, dar nu a dorit să dea o declarație oficială despre concursul pe care l-a susținut.

Sticlosu a contestat rezultatele concursului din 12 ianuarie, iar pe 16 ianuarie a primit răspunsul. În urma contestației, punctajul i-a fost recalculat și a scăzut sub nota 6. Cu toate acestea, CNI a anunțat că Bogdan Sticlosu rămâne cu 61 de puncte. Indiferent de varianta luată în calcul – înainte sau după contestație – punctajul obținut nu atinge pragul minim de 70 de puncte necesar pentru promovare.

Bogdan Sticlosu Foto: ANI

Deși a realizat un punctaj insuficient pentru funcția de președinte, Bogdan Sticlosu va conduce în continuare instituția din calitatea sa de vicepreședinte cu atribuții de președinte. Informația a apărut astăzi și în G4Media.

Concurentul cu numărul 2 a obținut 57 de puncte. Despre cine e vorba

Concurentul cu numărul doi a obținut 57 de puncte. Punctajul obținut la cele trei subiecte a fost: 92, 33, 47. Practic, în afară de subiectul de tip grilă, unde a luat nota 9.3, la următoarele două subiecte notele au fost de 3 și 4.

Surse Snoop au precizat că nota aparține candidatei Adriana Claudia Pampu Romanescu, fostă procuroare SIIJ, care a anchetat procurorii DNA după OUG 13, opera lui Liviu Dragnea și Florin Iordache.

Contactată de Snoop, ea acuză CNI că a amânat cu o lună concursul.

„Mi se pare incredibil că s-a anunțat un concurs cu 45 de zile înainte și apoi s-a amânat. M-a șocat”, a declarat fosta procuroare pentru Snoop. Potrivit acesteia, există o diferență între tematica și bibliografia pentru concursul de președinte al ANI.

Adriana Claudia Pampu Romanescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea



Fosta procuroare a precizat că intenționează să concureze și la următorul concurs organizat de CNI pentru șefia ANI.



„Independența operațională de la ANI este foarte asemănătoare cu Inspecția Judiciară în cadrul căreia am activat. Ști ce poți face cu această independență operațională”, a declarat Pampu Romanescu.

Mai multe detalii despre candidații la concursul organizat pentru șefia Agenției Naționale de Integritate, rezultatele obținute și explicațiile, pe Snoop.ro.