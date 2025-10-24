Condamnări grele pentru sabotori britanici care acționau la comanda grupului Wagner. „Părinții și bunicii aveau un cuvânt simplu: trădare!”

Persoana care a organizat incendierea sediilor unor companii din Londra, cu legături cu Ucraina, a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru ceea ce procurorii au descris ca „o campanie susținută de terorism și sabotaj pe pământ britanic”, informează Reuters.

Dylan Earl (21 ani), a recunoscut acuzația de incendiere care a avut ca țintă, în 2024, companii care livrau echipamente ale companiei lui Elon Musk, Starlink, către Ucraina.

Procurorii au afirmat că Earl a discutat cu persoana de contact din gruparea rusă de mercenari Wagner posibilitatea răpirii cofondatorului aplicației de servicii financiare Revolut și a incendierii unui depozit în Cehia.

Earl a fost judecat la tribanul londonez Old Bailey alături de Jake Reeves (23 de ani), care a pledat vinovat pentru incendiere și obținerea de beneficii materiale de la un serviciu de informații străin, infracțiune prevăzută de Legea securității naționale din Marea Britanie.

„În acest caz este vorba de eforturile Federației Ruse de a obține o influență globală periculoasă folosind rețelele sociale pentru a racola sabotori la distanțe mari de Moscova”, a declarat judecătoarea Bobbie Cheema-Grubb.

Ea l-a condamnat pe Earl la 17 ani de închisoare pentru incendiere și acuzații din domeniul siguranței naționale, la care se adaugă o acuzație de trafic de droguri. Reeves a fost condamnat la 12 ani de închisoare.

„Părinții și bunicii noștri aveau un cuvânt simplu pentru ce au făcut Dylan Earl și Jake Reeves: trădare”, a mai spus Cheema-Grubb.

Earl și Reeves au fost condamnați alături de alte patru persoane implicate într-un complot în legătură cu arderea unor depozite de pe o platformă industrială din estul Londrei, tot la comanda Wagner.