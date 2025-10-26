Sari direct la conținut
Condiții pregătite la garanția tuturor mașinilor, noi sau second-hand. Proprietarul, în drept de a alege unde face reparația

Condiții pregătite la garanția tuturor mașinilor, noi sau second-hand. Proprietarul, în drept de a alege unde face reparația
Service auto. Foto: Welcomia | Dreamstime.com

Cumpărătorul unui autovehicul va avea dreptul de a alege intre unitățile reparatoare proprii ale garantului – producător, importator sau dealer – și service-urile partenere autorizate, prevede un proiect analizat de Profit.ro și care urmărește să elimine astfel practicile considerate abuzive prin care unii profesioniști limitează accesul la reparații doar la rețeaua proprie. Proiectul prevede și noi condiții privind garanția acordată cumpărătorilor.

