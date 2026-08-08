Condițiile Iranului pentru SUA ca să deblocheze Strâmtoarea Ormuz. „Până când America nu își va corecta comportamentul, nu va fi redeschisă”

Șeful Consiliului Național Suprem de Securitate al Iranului, Mohammad Bagher Zolghadr, a emis o listă de solicitări pe care susține că Statele Unite trebuie să le îndeplinească înainte ca Teheranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz, a scris CNN.

Conform presei de stat, lista de cerințe cuprinde măsuri ca ridicarea blocadei navale americane, retragerea forțelor armate și închierea definitivă a războiului. Totodată, Zolghadr solicită Statelor Unite să despăgubească Iranul pentru daunele provocate de conflict și să deblocheze activele iraniene înghețate.

„Acestea sunt solicitările poporului iranian, pe care le-a proclamat cu voce tare în timpul a 160 de zile de prezență constantă pe teren și pe străzi”, a declarat Zolghadr, un veteran al Gărzilor Revoluționare ale Iranului, unde a fost timp de mai mulți ani numărul 2 în lanțul de comandă.

„Până când America nu își va corecta comportamentul, Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă”, a adăugat acesta.

Tot sâmbătă, șeful diplomației iraniene a spus că Teheranul este „foarte aproape” de a ajunge la un acord cu Oman în ceea ce privește gestionarea Strâmtorii Ormuz.

Ministrul Abbas Araghci a adăugat, însă, că redeschiderea strâmtorii este „supusă altor condiții”, ținând cont inclusiv de o reparare a încălcărilor pe care susține el că le-a comis SUA asupra memorandumului convenit între cele două țări în iunie.

Omanul a descris negocierile ca fiind „pozitive și constructive”, dar a îndemnat la prudență și a avertizat că atacurile asupra transporturilor maritime riscă să anuleze progresele. Emiratele Arabe Unite au învinuit Teheranul pentru un astfel de atac, sâmbătă, asupra unui petrolier.

SUA își analizează opțiunile

Casa Albă își cântărește opțiunile pentru următorii pași în războiul cu Iranul, potrivit CNN. Trei surse familiarizate cu situația au declarat pentru publicație că, în opinia generalului Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al armatei americane, războiul a ajuns la o răspântie, iar acesta caută o soluție pentru ieșirea din conflict.

În ultimele săptămâni, generalul lui Trump a discutat cu mai mulți consilieri ai președintelui american despre perspectivele războiului și încearcă să găsească o rezolvare a ostilităților, deoarece opțiunile militare de escaladare aflate pe masă s-ar putea întoarce împotriva SUA, iar forța aeriană are puține șanse să atingă de una singură obiectivele declarate ale liderului de la Casa Albă.

„Caine caută o cale de ieșire”, a afirmat una dintre sursele citate de CNN.