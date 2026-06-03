Conducerea BOR aprobă retragerea Mitropolitului Basarabiei, după apariția unui filmuleț cu caracter sexual

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat miercuri retragerea mitropolitului Petru Păduraru din posturile de Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei, scrie News.ro.

IPS Petru a anunţat la sfârşitul lunii mai că demisionează şi a invocat oficial motive de vârstă şi de sănătate, însă la scurt timp după acest anunţ, în spaţiul public au apărut imagini video cu caracter sexual în care ar apărea mitropolitul alături de un bărbat. Apariţia imaginilor a dat naştere speculaţiilor privind o posibilă legătură între difuzarea acestora şi decizia de retragere şi a generat în Republica Moldova reacţii şi controverse care aduc un prejudiciu de imagine instituţiei coordonate de Biserica Ortodoxă Română.

„În ziua de miercuri, 3 iunie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşurat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul Sinod a aprobat retragerea mitropolitului Petru Păduraru, din slujirea de Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al plaiurilor, adică încetarea activităţii administrative, liturgice şi pastorale”, anunţă BOR.

Cancelaria Sfântului Sinod va începe imediat demersurile statutare pentru pregătirea alegerii unui nou Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor.

Imaginile în care ar apărea IPS Petru au fost publicate de un site românesc. Articolul respectiv afirma că Mitropolitul Petru „s-a autodemis” ştiind că vor fi difuzate imaginile.

Între timp, Patriarhia Română a anunţat că IPS Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a fost numit locţiitor.

Au existat și alte acuzații

Întrucât autenticitatea imaginilor nu a fost deocamdată confirmată, Mitropolia Basarabiei a declarat că aşteaptă rezultatele unei expertize înainte de a emite un comunicat oficial, scrie Ziarul de Gardă, care reaminteşte că primele acuzaţii cu tentă sexuală îndreptate spre cel care a deţinut funcţia de Mitropolit al Basarabiei timp de mai bine de 30 de ani au fost lansate în spaţiul public încă în 2014. Atunci, într-o conferinţă de presă, IPS Petru era acuzat că ar fi făcut avansuri cu tentă sexuală mai multor clerici.

Un scandal care aduce prejudicii Mitropoliei Basarabiei

Imaginile în care Mitropolitul Basarabiei, Petru, ar întreţine relaţii sexuale cu un alt bărbat au generat un val de reacţii pe reţelele de socializare. În timp ce unii au declarat că clericul ar fi „compromis moral”, alţii au spus că imaginile au generat scandal din cauza poziţiei mitropoliei faţă de homosexualitate, scrie NewsMaker.

Experta comunităţii WatchDog Tatiana Cojocari a declarat că scandalul a adus un prejudiciu de imagine semnificativ Mitropoliei Basarabiei şi că va constitui „încă un instrument de divizare religioasă”.

Jurnalistul Vitalie Cojocari a subliniat într-un comentariu lupta dintre Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române, şi Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, pe fundalul căruia se desfăşoară această controversă.

Parte a BOR

Mitropolia Basarabiei este parte a Bisericii Ortodoxe Române, reactivată în 1992. Deşi are un număr mai mic de credincioşi decât Mitropolia Moldovei, după invadarea Ucrainei de către Rusia, un număr important de preoţi şi credincioşi au migrat către Mitropolia Basarabiei.

„Au existat investigaţii jurnalistice, mărturii ale celor abuzaţi şi hărţuiţi. Şi totuşi, nimic. Doar eterna explicaţie: „Este o provocare a ruşilor! „. (…) Creştinii din Moldova au fost păstoriţi de un personaj sinistru, lipsit de har, de carismă, de cultură, incult şi compromis moral”, a scris pe reţelele sociale fostul premier al Republicii Moldova Ion Sturza.