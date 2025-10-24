Conflict în Coaliția PNL-PSD la București. Un liberal vrea alegeri anticipate nu doar la Primăria Capitalei. „E grav și trebuie spus clar”

Deputatul PNL Andrei Baciu, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și președinte al organizației Sector 3 a PNL îl atacă vehement pe edilul S3, Robert Negoiță.

Totul pleacă de la reacția lui Negoiță la dezvăluirile publicației Recorder, potrivit căreia, în Sectorul 3 s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, iar un raport de expertiză obținut de Recorder arată că normele legale de protejare a conductelor n-au fost respectate. Inginerii Transgaz spun că traficul poate produce fisuri în conducte, ceea ce creează risc de explozie.

Negoiță a replicat la o întâlnire cu cetățenii din sector: „Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră. Toți murim!”.

Baciu cere demisia lui Negoiță

Andrei Baciu îi cere demisia lui Negoiță. „E grav. Și trebuie spus clar. Când am văzut materialul apărut în presă, mi s-a părut de necrezut nivelul de inconștiență din acțiunile primarului Negoiță. După declarațiile inginerilor de la Transgaz, devine limpede: s-au făcut lucrări de construcție peste o infrastructură care transportă gaz, fără avizul autorităților competente. Așa ceva nu e doar iresponsabil. Este periculos. Sincer, mă îngrijorează profund inconștiența cu care primarul Sectorului 3 tratează siguranța oamenilor. În mod normal, în urma unor asemenea fapte, un om cu bun-simț și-ar da demisia. S-ar organiza alegeri, iar pe 7 decembrie locuitorii din Sectorul 3 ar putea alege un om care gândește și acționează cu responsabilitate – nu pe cineva ale cărui decizii și reacții devin tot mai incoerente și periculoase”, susține Baciu, într-o postare pe Facebook.