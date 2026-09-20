Conflict pentru un șezlong pe o plajă din Grecia, soldat cu moartea unui bărbat de 82 de ani

Un bărbat în vârstă de 82 de ani s-a stins din viață, duminică, după o altercație pentru un șezlong, conform presei locale, a scris AFP.

Conflictul a avut loc duminică dimineață, pe o plajă din stațiunea Vouliagmeni, situată la circa 20 de kilometri sud de capitala Atena.

Octogenarul a avut o dispută cu un bărbat de 72 de ani și o femeie de 21 de ani pentru un șezlong, iar cearta a degenerat într-o altercație între cei doi bărbați, au spus polițiștii greci, conform informațiilor transmise de agenția de știri ANA și postul public de televiziune ERT.

Bărbatul în vârstă de 82 de ani a fost rănit grav și a fost transportat la spital, unde în cele din urmă s-a stins din viață.

Atât bărbatul de 72 de ani, cât și femeia de 21 de ani au fost reținuți de poliție, care continuă cercetările, potrivit agenției de știri ANA.

A fost dus la audieri și un reprezentant al companiei care închiriază șezlongurile, a scris publicația Ekathimerini.

„Războiul șezlongurilor”

Greek Reporter a vorbit frecvența disputelor pentru șezloange de pe plajele aglomerate din Europa, unde dorința turiștilor de a-și asigura cele mai bune locuri a fost supranumită adesea „războiul șezloangelor”.

Publicația a scris că turiștii se trezesc devreme pentru a plasa prosoape pe șezlongurile de pe plajă sau de la piscină ca să le „rezerve” – și că unii folosesc această metodă încă din seara premergătoare pentru a fi siguri că vor putea sta pe locul preferat a doua zi.

Acest ritual, potrivit Greek Reporter, se petrece mai ales în destinațiile aglomerate de la Mediterana, inclusiv în Grecia, în lunile aglomerate de vară.

FOTO: Sven Hansche | Dreamstime.com