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Blocurile de lângă Delta Văcărești Foto: HotNews
Actualitate

Conflictul de 1 milion de euro între un dezvoltator și mai multe ONG-uri. „O tentativă de intimidare” / Printre pârâți, și Nicușor Dan

Catiușa Ivanov
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Asociațiile Eco Civica și Salvați Bucureștiul, înființate de președintele Nicușor Dan, au pierdut în instanță un proces cu un dezvoltator imobiliar, care construise trei blocuri de 11 etaje în buza Parcului Natural Văcărești. Iar după această victorie a dezvoltatorului, a mai venit un alt proces. 

  • Dezvoltatorul Da Vinci Edifice SRL a invocat că, din cauza litigiilor apărute în primul proces, a avut pierderi economice și a cerut despăgubiri de 1 milion de euro, acuzând ONG-urile de rea-credință. 
  • De aproape patru ani, acest al doilea proces încă se judecă. ONG-urile au câștigat deja mai multe runde, însă dezvoltatorul mai are o șansă. 
  • Ce spune dezvoltatorul imobiliar despre blocurile de lângă Delta Văcărești.

Povestea începe în 2011, când Primăria Capitalei și Consiliul General aprobă un Plan Urbanistic Zonal care permite construirea unor blocuri cu 12 etaje, pe strada Povestei nr. 6, 8, 10, 10A, 12A, pe un teren de circa 6.600 mp. 

Este vorba despre o parcelă aflată între Calea Văcărești și ceea ce între timp a devenit Parcul Natural Văcărești, care la vremea respectivă nici nu avea drum de acces. 