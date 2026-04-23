Conflictul din Orientul Mijlociu provoacă dureri de cap la Heineken

Volumele și veniturile din vânzări înregistrate de Heineken în primul trimestru al anului au depășit estimările, însă producătorul olandez de bere a avertizat joi că inflația și costurile energiei – alimentate de conflictul din Orientul Mijlociu – ar putea afecta cererea pentru berile sale, relatează Reuters.

Presiunile persistente legate de costul vieții, schimbările în obiceiurile de consum și taxele vamale impuse de Statele Unite însemnau deja că al doilea producător de bere din lume, după Anheuser-Busch, se aștepta oricum la un nou an dificil în 2026.

Acum, conflictul din Orientul Mijlociu a scumpit combustibilul necesar pentru producția berii și pentru fabricarea sticlelor și amenință să ducă la creșterea prețurilor pentru o gamă largă de bunuri de consum, ceea ce ar putea reduce și mai mult cheltuielile consumatorilor pentru bere.

Compania a raportat o creștere de 2,8% a veniturilor nete în primul trimestru, peste așteptările analiștilor, care mizau pe o creștere de 2,3%. Volumele totale, pe care analiștii le anticipaseră ca fiind stabile, au crescut organic cu 1,2%.

Concedieri și căutarea unui nou director general la Heineken

Producătorul de bere anunțase deja în februarie planuri de a reduce 6.000 de locuri de muncă și caută un nou director general după demisia bruscă din ianuarie a lui Dolf van den Brink.

Compania care produce mărcile Tiger și Sol, pe lângă lagerul care îi poartă numele, nu a făcut nicio referire la eforturile de a-l înlocui în comunicatul de joi privind rezultatele financiare.

„Comerțul global a devenit mai complex și mai volatil, cu impact asupra disponibilității energiei și a costurilor în anumite piețe. Acest lucru generează presiuni inflaționiste, care ar putea afecta sentimentul consumatorilor pe termen mediu”, a declarat van den Brink, fără a menționa direct războiul.

În primul trimestru, performanța solidă din regiunea Asia-Pacific a contribuit la atenuarea scăderilor vânzărilor de bere atât în Europa, cât și în Americi, inclusiv în Statele Unite și pe piețe importante precum Brazilia și Mexic.

Acesta este ultimul raport prezentat de van den Brink, care se retrage din funcție la 31 mai.

Heineken a anunțat în ianuarie că a inițiat procesul de căutare pentru numirea succesorului său.