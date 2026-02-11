Heineken anunță că va concedia 6.000 de angajați din cauza consumului scăzut de bere. Compania Compania are patru fabrici în România

Heineken va reduce până la 6.000 de locuri de muncă la nivel global în următorii doi ani, aproape 7% din totalul angajaților, în contextul scăderii cererii de bere, scrie The Guardian. Compania olandeză, care produce mărcile Heineken, Amstel și Tiger, a anunțat că disponibilizările vor viza atât personal din fabrici, cât și angajați din zona administrativă, din totalul celor aproximativ 87.000 de salariați la nivel mondial, pe fondul unor „condiții de piață dificile”.

Anunțul vine în contextul în care al doilea cel mai mare producător de bere din lume după capitalizarea bursieră și-a revizuit în scădere estimările privind creșterea profitului pentru 2026.

„Facem acest lucru pentru a ne consolida operațiunile și pentru a putea investi în creștere”, a declarat directorul financiar al companiei, Harold van den Broek, după publicarea rezultatelor anuale.

O parte dintre locurile de muncă vor fi desființate în Europa, dar și pe alte piețe, a precizat acesta, adăugând că unele reduceri vor proveni din măsuri anunțate anterior, care vizează rețeaua de aprovizionare a Heineken, sediul central și diviziile regionale.

În România, Heineken are peste 1.100 de angajați care activează în zone diferite ale țării, în fabrici, la sediul central sau în echipa de vânzări, potrivit site-ului companiei.

Compania are fabrici de bere la Miercurea Ciuc, Constanța, Craiova și Târgu Mureș și sediul central la București.

Anunțul privind disponibilizările vine la doar o lună după demisia surprinzătoare a directorului general, Dolf van den Brink, în ianuarie, după șase ani la conducerea companiei.

Van den Brink, care va părăsi funcția în mai, s-a aflat sub presiune pentru a accelera creșterea și pentru a îmbunătăți productivitatea Heineken, cu resurse mai reduse, în contextul în care investitorii au acuzat compania că și-a pierdut din eficiență.

Heineken a precizat că reducerile de personal au ca scop „accelerarea productivității la scară largă pentru a obține economii semnificative”.

Compania estimează pentru acest an o creștere mai lentă a profitului, între 2% și 6%, comparativ cu avansul de 4%-8% pe care îl prognozase pentru 2025.

Anunțul vine în contextul în care Heineken a raportat o scădere de 1,2% a volumelor totale de bere vândute anul trecut, față de 2024, într-o perioadă în care atât compania, cât și rivalii săi se confruntă cu diminuarea vânzărilor, în special în Europa și America de Nord.

Bugetele oamenilor au fost afectate de presiunile economice, iar o parte dintre consumatori reduc consumul de alcool din motive de sănătate.

Alții au limitat consumul după ce și-au schimbat dieta și stilul de viață, inclusiv pe fondul utilizării unor medicamente pentru slăbit precum Mounjaro și Wegovy.