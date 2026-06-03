Conflictul între copiii lui Alain Delon s-a încheiat doar prin decizie la tribunal. Ce pedepse au primit

Cei doi fii ai lui Alain Delon au fost condamnați miercuri, la Paris, la amenzi cu suspendare, de câte 1.000 de euro, pentru înregistrarea și publicarea unei conversații private între sora lor și tatăl lor defunct, în contextul unei dispute privind moștenirea celebrului actor, scrie AFP.

Copiii legendarului star al cinematografiei franceze, decedat în august 2024 la vârsta de 88 de ani, se luptă în instanță încă de la începutul anului 2024, la scurt timp după ce starea de sănătate a tatălui lor începuse să se înrăutățească.

Anthony și Alain-Fabien Delon, în vârstă de 61 de ani și, respectiv, de 32 de ani, au fost condamnați, de asemenea, să îi plătească surorii lor sumele de 2.000 de euro, respectiv 3.000 de euro, potrivit Agerpres.

Fiul cel mare va trebui, în plus, să șteargă în următoarele 15 zile înregistrarea publicată pe contul său de Instagram, realizată de fratele său fără știrea surorii lor Anouchka, pe 5 ianuarie 2024.

În acea conversație, fiica lui Alain Delon se declara îngrijorată din cauza zvonurilor despre starea de sănătate a tatălui ei.

„Te iau toți drept un idiot, (…) iar pe mine drept o proastă care-și manipulează tatăl. (Se spune) că ești senil, că Anthony o să te plaseze sub tutelă”, poate fi ea auzită în acea înregistrare.

Anouchka Delon, absentă de la audierea din instanță, este „foarte bucuroasă și ușurată după această decizie care îi face dreptate”, a declarat una dintre avocatele ei, Axelle Schmitz.

„Speră că această decizie îi va determina pe frații ei să reflecteze la comportamentul lor. Ea dorește să lase în urmă acest scandal care a rănit-o profund și are o singură dorință: împăcarea”, a adăugat avocata.

Doar Alain-Fabien a fost prezent la audierea din proces, pe 17 martie, în timpul căreia a afirmat că a dorit doar să îl protejeze pe Alain Delon.

„Fac totul pentru a cinsti memoria tatălui meu, care nu putea să se apere spre finalul vieții sale”, a declarat el.

Anthony și Alain-Fabien considerau că tatăl lor era manipulat de sora lor, care le-ar fi ascuns adevărata stare de sănătate a acestuia și ar fi dorit să îl mute pe celebrul actor în Elveția din motive fiscale. La rândul ei, Anouchka le reproșa celor doi frați că puneau în pericol viața actorului din „Ghepardul” și a spus că dorea să își ducă tatăl în Elveția pentru ca acesta să primească îngrijiri medicale adecvate.

De atunci, relațiile dintre frați s-au deteriorat.

Cel mai tânăr membru al familiei Delon a sesizat, de asemenea, justiția în septembrie 2025 pentru a obține anularea ultimului testament al tatălui său, redactat conform dreptului elvețian, care o favoriza pe Anouchka.

O „negociere” în vederea unei soluționări „pe cale amiabilă” este „încă în desfășurare” în Elveția, potrivit unei surse familiarizate cu acest dosar.