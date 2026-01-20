Conflictul mocnit din familia Beckham iese la iveală. David și Victoria, acuzați chiar de fiul lor că încearcă să-i distrugă căsnicia

Brooklyn Peltz Beckham, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham, și-a acuzat părinții obsedați de „control” că încearcă să-i distrugă căsnicia și a afirmat că nu dorește să se împace cu ei, într-o ieșire care a dezvăluit în public pentru prima dată conflictul din sânul familiei, scrie Reuters.

Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a spus că părinții săi au răspândit „nenumărate minciuni” în mass-media pentru a păstra aparența unei familii perfecte, când, de fapt, afacerea familiei „Brand Beckham” a fost întotdeauna pe primul plan.

Fostul mare fotbalist britanic David Beckham, care a participat marți la reuniunea elitelor globale de la Davos, a refuzat să comenteze în fața reporterilor acuzațiile lui Brooklyn.

Relatările despre tensiunile dintre Brooklyn și părinții lui au început la scurt timp după ce s-a căsătorit cu actrița Nicola Peltz, fiica miliardarului american Nelson Peltz, în 2022.

Brooklyn a spus că ani de zile a făcut „tot posibilul” pentru a păstra privată această chestiune, dar că acum nu are de ales decât să „spună adevărul despre doar o parte din minciunile care au fost publicate”.

El a afirmat că părinții lui „au încercat fără încetare să-i distrugă relația încă dinainte de nuntă” și l-au presat să renunțe la drepturile asupra numelui său, lucru pe care el l-a refuzat.

Niciodată „atât de umilit”

Într-una dintre cele mai grave acuzații, Brooklyn a spus că mama lui Victoria, fostă membră a formației „Spice Girl” și designer de modă, i-a „furat” primul dans cu soția lui la nuntă.

„A dansat într-un mod foarte nepotrivit cu mine în fața tuturor”, a afirmat el, pe Instagram. „Nu m-am simțit niciodată mai incomod sau atât de umilit în toată viața mea”, a mai spus fiul lui David Beckham.

Postarea lui Brooklyn conține și săgeți către „Brand Beckham”, afacerea în valoare de milioane de lire sterline a familiei, care își are originea în debutul tatălui său la Manchester United, la vârsta de 17 ani, în 1992.

David Beckham și-a consolidat poziția în establishmentul britanic anul trecut, când a fost numit cavaler, la vârsta de 50 de ani, pentru contribuția lui în domeniul sportului și al cauzelor caritabile.

Beckham câștigat șase titluri de campion, două Cupe FA și Liga Campionilor cu Manchester United, pentru ca apoi să joace pentru Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan și Paris Saint-Germain. De asemenea, a fost căpitanul echipei naționale a Angliei, având 115 selecții.

Căsătoria fotbalistului, din 1999, cu Victoria Adams, „Posh Spice” din trupa Spice Girls, a unit fotbalul cu muzica pop și a creat așa-numitul „Posh și Becks” – un cuplu de vedete rivalizat doar de familia regală britanică în ceea ce privește popularitatea în tabloide.

Brooklyn nu intenționează să se împace cu familia

Cuplul, care are patru copii – frații mai mici ai lui Brooklyn, Romeo și Cruz, și sora Harper Seven – și-a extins brandul pentru a cuprinde sport, modă, sponsorizări și mass-media.

Într-o discuție generală cu CNBC la Davos despre riscurile rețelelor de socializare, David Beckham a spus că a încercat să-și educe copiii despre lumea online.

„Copiii au dreptul să greșească, așa învață. Asta încerc să-i învăț pe copiii mei”, a spus el. „Dar, știți, uneori trebuie să-i lași să facă și greșeli.”

Disputa publică dintre Brooklyn și familia lui amintește de despărțirea dintre prințul Harry al Marii Britanii și familia regală, cu acuzații similare de relații disfuncționale și declarații anonime către presă.

Prințul Harry a declarat anul trecut că „i-ar plăcea să se împace” cu membrii familiei lui. Brooklyn, însă, a făcut clar că nu intenționează să repare relațiile.

„Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, mă ridic pentru mine pentru prima dată în viață”, a afirmat el în postarea de pe Instagram.

El a adăugat că anxietatea de care a suferit toată viața a dispărut de când s-a îndepărtat de familie. „Mă trezesc în fiecare dimineață recunoscător pentru viața pe care am ales-o și am găsit pace și ușurare”, a mai afirmat Brooklyn.