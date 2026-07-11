Congresmen democrat, reținut de coloniști israelieni în timpul unei vizite în Cisiordania: „Au venit cu mitraliere M4, de fabricație americană”

Congresmenul democrat american Ro Khanna, care ia în calcul o candidatură la preşedinţie în 2028, susţine că a fost reţinut de colonişti israelieni înarmaţi cu puşti de fabricaţie americană în timpul unei vizite în Cisiordania pe care a efectuat-o în această săptămână şi pe care a descris-o ca fiind o privire nefiltrată asupra costului uman al ocupaţiei israeliene, relatează Reuters, conform News.ro.

Într-un interviu acordat joi agenţiei Reuters într-un sat palestinian, Khanna a spus că, în urmă cu o zi, microbuzul în care se afla a fost înconjurat de colonişti înarmaţi cu puşti M4, în timp ce vizita o zonă din sudul Cisiordaniei unde locuitorii se confruntă cu atacuri frecvente din partea coloniştilor.

„Ne aflam într-un sat pe care coloniştii israelieni îl distruseseră; distruseseră şcoala, distruseseră satul acela, iar noi doar priveam”, a spus Khanna, un congresmen progresist din California, membru al Camerei Reprezentanţilor din SUA.

„Şi aceşti huligani au venit cu mitraliere – M4, o mitralieră de fabricaţie americană – şi ne-au reţinut. Au blocat drumul. Apoi au chemat IDF (armata israeliană – n.r.), iar IDF este de partea lor, nu de partea americanilor”, a spus Khanna.

Israeli settlers, brandishing American made M4s, detained me & other Americans on my trip to Palestine.



When the IDF arrived, they sided with the settlers & continued our detention.



They made a huge mistake.



You will be hearing more soon. https://t.co/rZw8bRAn64 pic.twitter.com/4z50Ye4I7K — Ro Khanna (@RoKhanna) July 11, 2026

Un asistent al lui Khanna care se afla în grup, Cameron Kasky, a declarat că au fost reţinuţi mai mult de o oră şi au cerut ajutor Ambasadei SUA din Ierusalim. Un grup de ofiţeri care păreau a fi poliţişti a intervenit în cele din urmă, ceea ce a dus la eliberarea lor, a relatat Kasky.

Armata israeliană a declarat că trupele şi ofiţerii de poliţie au intervenit după ce au primit o sesizare privind blocarea vehiculelor de către colonişti în apropierea localităţii Khirbet Zanuta, un mic sat palestinian ai cărui locuitori au fost strămutaţi cu forţa în urma raidurilor violente ale coloniştilor, după atacurile Hamas din 2023 asupra Israelului.

„La sosirea lor, trupele au dispersat civilii israelieni şi au permis vehiculelor să-şi continue drumul”, a declarat armata.

Poliţia israeliană nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii şi nici Ambasada SUA din Ierusalim.

Democrații, divizați cu privire la conduita israeliană

Khanna este al doilea democrat care ia în considerare o candidatură la Casa Albă şi care vizitează regiunea în această săptămână.

Miercuri, la Tel Aviv, Rahm Emanuel, care a fost şef de cabinet al fostului preşedinte Barack Obama, a declarat că politicile israeliene faţă de palestinieni erodează sprijinul pentru alianţa SUA-Israel.

Întrebat dacă va candida la preşedinţie, Khanna a răspuns: „Mă gândesc serios la asta şi sunt şi mai hotărât să iau în considerare această opţiune după această vizită”.

Comportamentul Israelului faţă de palestinieni a devenit un punct fierbinte în politica democrată în perspectiva alegerilor intermediare din noiembrie din SUA, contribuind la înfrângerile din alegerile primare ale unor congremeni în funcţie, vizaţi de adversari de stânga care i-au acuzat că susţin guvernul de dreapta al Israelului.

Gradul de popularitate al Israelului în rândul democraţilor a scăzut de la 59% în 2018 la 22% în luna mai, potrivit sondajului Reuters/Ipsos.

Deşi Israelul s-a bucurat mult timp de un puternic sprijin bipartizan din partea SUA, un număr tot mai mare de democraţi din Congres fac acum presiuni pentru a sista ajutorul militar, care se ridică la 3,8 miliarde de dolari pe an şi include finanţare pentru armament uşor, precum puştile M4 şi interceptorii de rachete pe care Israelul i-a folosit în războiul cu Iranul.

Israelul respinge acuzaţiile că ar fi comis un genocid în Gaza sau că ar institui un regim de apartheid în Cisiordania, care are o populaţie de aproximativ 3 milioane de palestinieni şi circa 500.000 de colonişti evrei.

Sprijinul rămâne puternic în rândul republicanilor, deşi unele elemente ale coaliţiei lui Trump au cerut, de asemenea, întreruperea ajutorului.