Congresul SUA face un pas spre publicarea documentelor din dosarul Epstein, în ciuda opoziției lui Trump. Ce urmează

Camera Reprezentanților urmează să voteze un proiect de lege pentru a cere publicarea dosarului în cazul Jeffrey Epstein, infractorul sexual mort în închisoare. Obstacole există încă, deoarece proiectul de lege mai are nevoie de votul senatului și de semnătura președintelui, scriu CNN și NBC News.

Președintele Camerei Reprezentanților din SUA a declarat miercuri că va supune la vot proiectul de lege ce impune divulgarea documentelor care privesc cazul lui Jeffrey Epstein, infractorul sexual decedat în închisoare, scrie CNN.

„Vom supune proiectul votului săptămâna viitoare, imediat ce ne vom întoarce”, a declarat Mike Johnson, în timp ce Camera se reunea pentru a dezbate legislația privind deblocarea finanțării guvernului.

Administrația Trump a fost criticată intens timp de luni de zile pentru că nu și-a respectat promisiunea de a face publice dosarele anchetei privind cazul Epstein, un infractor sexual condamnat care s-a sinucis în 2019 după ce a fost arestat sub acuzația de trafic sexual cu minori.

Epstein fusese prieten cu președintele Donald Trump timp de mai mulți ani, înainte ca relația lor să se deterioreze la începutul anilor 2000.

„Justiția nu poate aștepta încă o zi”

Mike Johnson și majoritatea republicanilor se opun acestui proiect de lege și publicării documentelor, dar votul a devenit o realitate după ce democrata Adelita Grijalva a depus jurământul și a devenit noua reprezentantă a statului Arizona în camera inferioară a Congresului SUA – la șapte săptămâni după ce a câștigat alegerile speciale de la sfârșitul lunii septembrie.

Grijalva a oferit cea de-a 218-a și ultima semnătură pe o petiție de descărcare de gestiune care declanșează automat un vot în plenul Camerei asupra legislației ce solicită departamentului de justiție să publice dosarele.

În declarația sa din plenul de miercuri, Grijalva a salutat acest demers. „Justiția nu poate aștepta încă o zi. Adelante”, a declarat ea.

Conform regulilor care guvernează petițiile, Johnson nu ar fi fost obligat să solicite un vot până la începutul lunii decembrie, astfel încât anunțul său că votul va avea loc săptămâna viitoare este un pic neașteptat.

Potrivit Politico, este de așteptat ca mulți republicani să voteze în favoarea proiectului de lege. Reprezentantul Don Bacon din Nebraska, Tim Burchett din Tennessee și Rob Bresnahan din Pennsylvania și-au exprimat intenția de a face acest lucru.

Chiar dacă proiectul de lege va fi adoptat de Camera Reprezentanților, acesta trebuie să treacă și prin Senat și să fie semnat de Trump. Liderii Senatului nu au dat niciun semn că vor supune proiectul la vot, iar Trump a condamnat această inițiativă ca fiind o „farsă a democraților”.

Noi mesaje dezvăluite

Pasul spre publicarea documentelor în cazul Epstein a venit în aceeași zi cu o nouă serie de dezvăluiri în acest dosar complicat, care par să-l implice pe Donald Trump.

Potrivit unor e-mailuri publicate miercuri de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, Epstein l-a menționat pe Donald Trump de mai multe ori în corespondența privată din ultimii 15 ani cu o apropiată și un publicist.

Mesajele includ conversații în care acesta afirmă că Trump a petrecut mult timp cu o femeie pe care democrații din Comisia de Supraveghere o descriu drept o victimă a traficului sexual al lui Epstein.

E-mailurile includ, de asemenea, un mesaj în care Epstein afirmă că Trump „știa despre fete” – aparent o referire la afirmația lui Trump cum că l-a dat afară pe Epstein din clubul său Mar-a-Lago pentru că a racolat tinere care lucrau acolo, scrie CNN.

Casa Albă a acuzat miercuri opoziția că a fabricat „narațiune falsă”. „Democrații au scurs în mod selectiv e-mailuri către presa de stânga pentru a fabrica o narațiune falsă cu scopul de a-l discredita pe președintele Trump”, a reacționat purtătoarea de cuvânt a executivului american, Karoline Leavitt, într-un comunicat.

„Democrații încearcă să relanseze înșelătoria în jurul lui Jeffrey Epstein, pentru că ei ar face orice ca să deturneze atenția de la erorile pe care ei le-au făcut în legătură cu paralizia bugetară”, a transmis președintele american, prin intermediul unui mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, potrivit Agerpres.

Cazul Epstein și Trump

Finanțist bogat cunoscut pentru relațiile sale cu vedete, politicieni, miliardari și personalități din lumea academică, Epstein a fost arestat inițial în Palm Beach, Florida, în 2005, după ce a fost acuzat că a plătit o fată de 14 ani pentru a întreține relații sexuale.

Zeci de alte fete minore au descris abuzuri sexuale similare, dar procurorii i-au permis în cele din urmă finanțatorului să pledeze vinovat în 2008 pentru o acuzație care implica o singură victimă.

El a ispășit 13 luni într-un program de eliberare condiționată.

Epstein a fost arestat din nou pe 6 iulie 2019, sub acuzații federale de trafic sexual de minori în Florida și New York și a murit în închisoare în 2019.

Președintele american a dezmințit mereu că știa despre comportamentul infracțional al celui cu care a fost apropiat vreme de mulți ani înainte de a se certa în anii 2000, afirmând că disputa lor a avut loc cu ani de zile înainte ca aceste infracțiuni să iasă la iveală.

Afacerea Epstein inflamează SUA după ce administrația lui Donald Trump a anunțat la începutul lui iulie că nu a descoperit niciun element nou care să justifice publicarea unor documente suplimentare în acest dosar.

Moartea prin sinucidere a lui Epstein a alimentat nenumărate teorii ale complotului, conform cărora el ar fi fost asasinat pentru a împiedica implicarea unor personalități de prim plan în această afacere.

După ce promisese susținătorilor săi în timpul campaniei prezidențiale dezvăluiri răsunătoare, Donald Trump încearcă astăzi să stingă polemica, pe care el a calificat-o de mai multe ori drept o „farsă” pusă în scenă de opoziția democrată.