„Consecințe pentru sute sau mii de ani”: Ce spune ONU după ce a măsurat un nou indicator privind clima

Cantitatea de căldură acumulată de Pământ a atins un nivel record în 2025, cu consecințe îngrijorătoare pentru sute, chiar mii de ani, a avertizat luni Organizația Meteorologică Mondială (OMM), o agenție a ONU, potrivit AFP.

„Clima mondială se află într-o stare de urgență. Pământul este împins dincolo de limitele sale. Toți indicatorii climatici cheie sunt în zona roșie”, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cu ocazia publicării raportului anual al OMM privind starea climei.

Dezechilibrul energetic a ajuns la cote record

Pentru prima dată, acest raport include printre indicatorii climatici cheie dezechilibrul energetic al Pământului, care reflectă viteza cu care energia intră și iese din sistemul planetar.

Într-un climat stabil, cantitatea de energie solară care intră este aproximativ egală cu cantitatea de energie care iese. Dar acest echilibru este perturbat de creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan și protoxid de azot), care duc la o încălzire continuă a atmosferei și a oceanului, precum și la topirea ghețarilor.

Dezechilibrul s-a accentuat de la începutul înregistrărilor de observație din 1960 și, în special, în ultimii 20 de ani, pentru a atinge „un nou record în 2025”, constată OMM.

„Activitățile umane perturbă din ce în ce mai mult echilibrul natural, iar noi va trebui să trăim cu aceste consecințe timp de sute, chiar mii de ani”, avertizează secretara generală a organizației, Celeste Saulo.

2025, în top trei cei mai fierbinți ani ai Pământului

În raportul său, OMM confirmă că anii 2015-2025 sunt cei mai calzi 11 ani înregistrați vreodată, iar anul 2025 se clasează pe locul al doilea sau al treilea, cu o temperatură cu aproximativ 1,43 grade peste media perioadei 1850-1900.

Anul 2024, care a început sub influența unui puternic episod El Niño, rămâne cel mai cald an observat vreodată, subliniază organizația.

„Fenomenele extreme care au avut loc peste tot în lume, în special episoadele de căldură intensă, ploile abundente și ciclonii tropicali, au provocat perturbări și pagube și au evidențiat vulnerabilitatea economiilor și societăților noastre interconectate”, reamintește OMM.

Încălzirea oceanelor și topirea ghețarilor duc la o creștere pe termen lung a nivelului mediu global al mării, care s-a accelerat de la începutul măsurătorilor prin satelit, în 1993. În 2025, acest nivel era cu aproximativ 11 cm mai ridicat decât cel înregistrat la începutul măsurătorilor.

91% din surplusul de căldură este stocat în ocean, care joacă rolul de tampon împotriva creșterii temperaturilor pe uscat. Însă, potrivit OMM, „conținutul termic al oceanului a atins un nou record în 2025, iar rata de încălzire s-a dublat între perioada 1960-2005 și perioada 2005-2025”.

În același timp, calotele glaciare din Antarctica și Groenlanda au pierdut amândouă o masă considerabilă, iar întinderea medie anuală a gheții marine arctice în 2025 se clasează pe primul sau al doilea loc printre cele mai mici suprafețe măsurate vreodată de la începutul erei satelitare, subliniază organizația ONU.

„Revenire la normalitate până la jumătatea anului”

John Kennedy, expert al OMM, a declarat presei că, deocamdată, clima rămâne sub influența unui episod La Niña, asociat cu temperaturi globale mai scăzute.

„Prognozele indică, în general, o revenire la normalitate până la jumătatea anului, cu o posibilă apariție a fenomenului El Niño mai târziu în cursul anului (…) Am putea, așadar, să observăm o nouă creștere a temperaturilor în 2027”, a explicat el, precizând că nimic nu este sigur în acest stadiu.

„Să fim sinceri, situația este destul de alarmantă (…) Folosim aceste informații pentru a ne îmbunătăți previziunile și a justifica necesitatea sistemelor de alertă timpurie, pentru a face tot ce ne stă în putință pentru a atenua consecințele, dar (…) acești indicatori nu evoluează într-o direcție care să lase să se întrevadă un deznodământ favorabil”, a spus presei secretara generală adjunctă a OMM, Ko Barrett.

„Raportul publicat astăzi ar trebui să fie însoțit de o avertizare: haosul climatic se accelerează și orice ezitare va fi fatală”, a insistat, la rândul său, Antonio Guterres.