Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire.”

„Cred că Putin îi oferă lui Trump o cale de ieșire convenabilă”, a afirmat Dmitri Suslov, director adjunct al Centrului pentru Studii Europene și Internaționale de la Școala Superioară de Economie și consilier de încredere al Kremlinului pentru politică externă, scrie Il Corriere Della Sera, preluat de Rador Radio România.

„Pretenţiile lui Putin pentru armistițiu sunt ceva mai mici“

– Ce așteaptă Putin de la summitul din Alaska?

– Dmitri Suslov: Există două opțiuni posibile. Prima e ca președinții să adopte un plan bilateral ruso-american pentru a realiza un armistițiu în Ucraina. Acest lucru este crucial din perspectiva Kremlinului: acordul este între noi și Statele Unite, excluzând Ucraina și Europa. Acest plan ar putea include retragerea forțelor ucrainene din zonele Donbasului, unde continuă să fie prezente, și retragerea Rusiei din regiunile Sumi, Dnipropetrovsk și Harkov, linia frontului rămânând neschimbată în celelalte zone. Îmi amintesc că acum un an Moscova le ceruse ucrainenilor să se retragă complet din toate cele patru provincii anexate, în timp ce acum solicită doar retragerea din Donbas. O parte crucială a acordului este angajamentul Ucrainei de a nu adera la NATO.

– Aşadar, nu este vorba doar de un schimb de teritorii.

– Bineînțeles că nu. Angajamentul de a nu adera la Alianța Atlantică este condiția prealabilă esențială pentru orice armistițiu. Acordurile finale vor trebui, în mod firesc, să includă și demilitarizarea Ucrainei și reforma constituțională pe principii federale.

– Aceste lucruri erau de notorietate generală în poziția dumneavoastră. Care sunt însă știrile reale?

– În primul rând, acum Rusia este dispusă să discute despre un armistițiu şi nu doar despre acordul final. În al doilea rând, pretenţiile lui Putin pentru armistițiu sunt ceva mai mici decât cele de acum un an.

„Ne așteptăm ca Trump să accepte propunerea lui Putin”

– Ați menționat două opțiuni. Care este a doua?

– Cea de-a doua prevede ca Zelenski, susținut de europeni, să respingă această soluție, iar în acel moment Trump să întrerupă orice asistență militară către Kiev și chiar să înceteze vânzarea de arme către europeni, astfel încât aceștia să le poată preda Ucrainei. Numai că acest lucru ar grăbi înfrângerea și prăbușirea totală a acestora.

– Și de ce în acest caz Trump ar acționa împotriva Kievului, fără a lua măsuri punitive împotriva Moscovei, așa cum promisese?

– Dacă Trump susține acordul atât de puternic, aproape cu entuziasm, este și pentru că s-a pus într-o poziție dificilă cerând Chinei, Indiei și Braziliei să înceteze importurile de petrol rusesc, amenințându-le cu sancțiuni secundare. Este evident că China spune nu, însă nici Brasilia şi New Delhi nu ar face acest lucru, iar refuzul lor ar fi problematic pentru America. În acel moment, fie Trump cedează, părând slab, fie va fi atras într-un conflict politic și comercial grav cu China și două țări BRICS cheie, cu rezultate imprevizibile. Dacă însă summitul din Alaska va fi un succes, cu aprobarea unui plan comun pentru un armistițiu în Ucraina, fitilul pe care l-a aprins în mod imprudent cu China, India și Brazilia s-ar dezamorsa, iar președintele american ar putea chiar revendica un merit istoric. De aceea ne așteptăm ca Trump să accepte propunerea lui Putin. Care pentru el reprezintă o cale de ieșire.

„Alaska: departe de Europa și Ucraina, dar foarte aproape de Rusia”

– De ce Alaska? Simbolismul locului a fost comentat îndelung.

– Da, este o alegere semnificativă la nivel istoric și politic. În primul rând, Alaska subliniază bilateralismul summitului. Nu există niciun loc în lume care să fie mai exclusiv ruso-american decât Alaska: departe de Europa și Ucraina, dar foarte aproape de Rusia. Subliniază faptul că Putin și Trump găsesc singuri o soluție la războiul din Ucraina. În al doilea rând, Alaska va fi primul summit complet din ultimii 15 ani între Rusia și SUA pe teritoriu american; ultimul a fost în 2010, când Dmitri Medvedev l-a vizitat pe Barack Obama la Washington. Acest lucru semnalează o dorință reciprocă puternică de a întoarce pagina conflictului și de a ne îmbunătăți relațiile. În al treilea rând, agenda summitului a fost cea care a predeterminat alegerea locației: în afară de Ucraina, se va discuta şi despre Arctica, un punct crucial în relațiile bilaterale. Există un conflict intens în regiunea ce poate fi un potențial teatru de conflict armat. Activitatea militară atât a Rusiei cât și a SUA este în creștere. Dar în acelaşi timp odată cu topirea gheții și accesibilitatea sporită, Arctica este şi cea mai promițătoare zonă pentru dezvoltarea unei noi cooperări economice între cele două țări ale noastre: cercetare comună, explorare și exploatare a materiilor prime și comerț.