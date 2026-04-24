Consiliul Anti-Discriminare, sesizat după declaraţiile lui George Simion la adresa lui Nicuşor Dan / Termenul folosit de liderul AUR

Uniunea Salvaţi România anunţă depunerea unei sesizări oficiale la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), ca urmare a declaraţiilor făcute de liderul AUR, George Simion, la adresa preşedintelui Nicuşor Dan.

Potrivit USR, sesizarea a fost formulată de Crina Steliana Ţugui (46 de ani), membră USR şi persoană cu dizabilităţi locomotorii, în urma unui discurs susţinut de George Simion în data de 23 aprilie, în judeţul Mureş.

Iar declaraţiile, transmise live pe canalele oficiale ale partidului şi preluate de mai multe posturi TV, au avut un caracter public şi un impact semnificativ asupra opiniei publice, spune USR. În cadrul intervenţiei sale, liderul AUR a utilizat termenul „paraplegic” într-un mod jignitor şi degradant, depăşind limitele unei critici politice legitime şi afectând demnitatea persoanelor cu dizabilităţi, precizează USR într-un comunicat difuzat vineri și citat de Agerpres.

„Când George Simion a ales să îl numească pe Nicuşor Dan „paraplegic” în sens jignitor, nu a atacat doar o persoană, ci a transmis un mesaj dureros către o întreagă comunitate: că vieţile noastre pot fi folosite ca insultă”.

„Am 46 de ani, studii economice şi folosesc un scaun cu rotile din 1999, în urma unui accident. Am depus această sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării nu doar pentru mine, ci pentru toţi cei care au fost reduşi la o etichetă folosită ca insultă”.

„Cuvinte precum „autist”, „paraplegic” sau „handicapat” nu sunt arme retorice şi nu ar trebui folosite pentru a umili. Ele descriu realităţi de viaţă, anumite dizabilităţi, nu defecte morale. Noi, persoanele cu dizabilităţi, suntem oameni în întregime. Nu suntem mai puţin valoroşi, nu suntem mai puţin capabili de muncă, de iubire sau de contribuţie. Avem nevoie de bariere mai puţine în societate – bariere fizice şi culturale care ne exclud de multe ori de la viaţa publică. Dar aceste bariere nu pe noi ne fac mai puţini civilizaţi, ci pe cei care le ridică”.

„Demnitatea nu este negociabilă. Limbajul contează. Iar respectul nu ar trebui să fie o opţiune, ci o obligaţie”, a arătat Crina Steliana Ţugui.

„Utilizarea dizabilităţii ca instrument de atac politic este inacceptabilă”

Sesizarea solicită constatarea şi sancţionarea faptelor în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, respectiv pentru discriminare directă şi comportament care aduce atingere demnităţii umane şi creează un climat ostil, intimidant şi degradant.

De asemenea, se solicită aplicarea unei sancţiuni contravenţionale şi obligarea părţii reclamate la publicarea unui rezumat al hotărârii CNCD în mass-media.

USR subliniază că utilizarea dizabilităţii ca instrument de atac politic este inacceptabilă într-o societate democratică şi contribuie la stigmatizarea şi marginalizarea persoanelor vulnerabile. Reprezentanţii partidului fac apel la responsabilitate în discursul public şi la respectarea principiilor fundamentale ale demnităţii umane.

George Simion l-a numit „paraplegic” pe Nicușor Dan

Săptămâna aceasta, într-un discurs susținut la Târgu Mureș pe tema situației de la combinatul Azomureș, George Simion a folosit un limbaj ofensator la adresa șefului statului, pe care l-a numit „paraplegic”. În intervenția sa, Simion criticat decizia președintelui Nicușor Dan de a exclude AUR de la consultările organizate miercuri la Cotroceni, relatează Recorder.

Asistența nu a reacționat în niciun fel. Discursul lui Simion a continuat cu atacuri politice și personale.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc să se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide. De el promit că mă ocup mâine, într-o reacție publică”, a spus liderul AUR în acest discurs transmis pe rețelele sociale.

Paraplegia este paralizia jumătății inferioare a corpului, inclusiv a picioarelor, provocată de leziuni ale măduvei spinării sau de afecțiuni neurologice. Mii de cetățeni români au această boală.

Liderul AUR l-a jignit și în trecut pe Nicușor Dan, pe care l-a calificat în mai multe rânduri drept „autist”, menționează Recorder.