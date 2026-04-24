LIVE. Nicușor Dan, conferință de presă acum din Nicosia, după Consiliul European. Ce a vorbit cu liderii europeni despre criza politică la București

Președintele Nicușor Dan face acum o conferință de presă la finalul reuniunii informale a Consiliului European, care a avut loc în Cipru.

Este așteptat ca președintele să răspundă la întrebări despre criza politică declanșată după ce PSD și-a retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, iar miniștrii PSD au demisionat. Președintele a anunțat că vrea să joace rolul de „mediator” în această criză și nu se va pronunța pe acțiunile partidului.

HotNews transmite LIVETEXT principalele declarații ale președintelui:

Nicușor Dan: „A fost un consiliu informal, nu s-au luat decizii. A fost un tur de masă pe opiniile tuturor țări despre cheltuieli. Pentru România, mesajele noastre au fost că ne dorim un buget mare pentru ca toate chestiunile pe care le dorim pentru Europa să se întâmple. Ne interesează foarte tare segmentul de competivitate. Mesajul României este că ne dorim o împărțire echitabilă a acestor dări. Am fost printre cei care au susținut posibilitatea UE de a se împrumuta. Trebuie să facem discuția acasă cum putem cheltui mai bine fondurile europene și în felul ăsta să ne dezvoltăm.

A fost o discuție despre Ucraina, inițial cu Zelenski, apoi între lideri. S-a deblocat împrumutul de 90 de miliarde. S-a lansat al 20-lea pachet de sancțiuni. Situația este ceva mai bună decât cu cea cu care eram obișnuiți. Am vorbit de necesitățile pe care le are Ucraina. A fost un consens de a susține în continuare această cauză.”

Întrebare: Ați vorbit despre aderarea Ucrainei și Moldovei la UE? Republica Moldova poate avea un proces de aderare mai accelerat?

Nicușor Dan: Este o discuție despre așa-numita cuplare/decuplare între cele două țări. Sunt țări care spun că orice stat aderat e bine câștigat, sunt țări care spun că Ucraina luptă pentru Europa și ar fi pentru moralul soldaților și a societății și o decuplare este un factor descurajant. Discuția continuă.

Cum comentați afirmația premierului polonez că e pentru prima dată când nu sunt ruși în sală?

Nu am auzit afirmația. E o persoană cu simțul umorului.

Dincolo de criza coaliției pe care o vedem, cât de mult afectează imaginea partidelor și încrederea oamenilor în politicieni? George Simion a declarat despre dvs. că sunteți un individ paraplegic care nu vrea să dialogheze cu AUR.

Ultima declarație e sub orice nivel de dialog. Noi, politicienii, reprezentăm niște categorii de oameni. Oamenii ăștia se rușinează când reprezentatul lor recurge la asemenea cuvinte.