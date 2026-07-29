Consiliul Concurenței explică amenda de 4.000.000 de euro dată ProTV. Reacția postului TV

Verificările Consiliului Concurenței asupra contractelor încheiate de PRO TV au arătat diferențe mari în discounturile acordate operatorilor de cablu. Postul de televiziune anunță că va contesta decizia în instanță.

Postul de televiziune a fost sancționat cu o amendă de 20,7 milioane lei (4,1 milioane euro) pentru nerespectarea unor angajamente pe trei ani asumate în 2021, care aveau scopul de a elimina îngrijorările privind un posibil abuz de poziție dominantă, se arată într-un comunicat al instituției.

Măsurile vizau adoptarea unei noi oferte comerciale și reducerea ecartului dintre discountul acordat marilor operatori și ceilalți distribuitori.

„În cadrul procedurii de monitorizare a angajamentelor, Consiliul Concurenței a analizat contractele pe care PRO TV le-a încheiat cu retransmițătorii și a constatat că diferența dintre discountul acordat Operatorilor din Ultima Treaptă și cel acordat celorlalți Operatori, a crescut, față de ecartul prevăzut în oferta anterioară, cu valori cuprinse între 2,25% și 22,60%, în funcție de anul și de treapta de raportare”, mai arată sursa citată.

Consiliul Concurenței definește operatorii implicați drept companii active pe piața de retransmisie TV din România (cablu/DTH/IPTV), aceștia achiziționând drepturi de retransmisie. „Operatorii din Ultima Treaptă” sunt marile companii de cablu și satelit din România care au cel mai mare număr de abonați și beneficiază de nivelul maxim de reducere de preț oferit de Pro TV.

Decizia Consiliului Concurenței urmează să fie publicată pe pagina web a instituției.

Reacția PRO TV

În replică, PRO TV își exprimă totalul dezacord cu decizia autorității, catalogând evaluarea acesteia drept „eronată” și contrară faptelor, potrivit Pagina de Media.

„În opinia noastră, evaluarea Consiliului Concurenţei nu reflectă în mod corect faptele şi este eronată cu privire la existenţa încălcărilor şi interpretarea angajamentelor, inclusiv cu privire la modul de calcul”, au transmis reprezentanții postului Tv.

De asemenea, ei susțin că au acționat permanent cu bună-credință, iar practicile lor comerciale au respectat în totalitate normele legale în cei trei ani de aplicare a angajamentelor.

„Considerăm că orice evaluare a condiţiilor de concurenţă ar trebui să ţină seama de contextul mai larg al pieţei, în special de consolidarea puterii de piaţă a unor operatori telecom majori care distribuie canalele TV în România, inclusiv o structură de distribuţie care controlează peste 75% din piaţă şi care influenţează în mod semnificativ condiţiile concurenţiale la nivelul întregii industrii”, a adăugat ProTv.

Astfel, postul anunță că va contesta decizia Consiliului Concurenţei.