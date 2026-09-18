Consiliul Europei denunță alegerile din Rusia: „Un simulacru de alegeri pentru un parlament artificial”

Alegerile parlamentare ruse, organizate de vineri până duminică, par să fie un „simulacru de alegeri care vor da naștere unui parlament artificial” ce nu trebuie să fie recunoscut de comunitatea internațională, a avertizat vineri Platforma de dialog cu forțele democratice ruse a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), informează AFP, conform Agerpres. Totodată, un purtător de cuvînt al Comisiei Europene (CE), Christian Wigand, denunță „represiunea sistematică şi instituţionalizată” în care au loc alegerile legislative în Rusia.

„Noua Dumă de Stat nu va trebui să fie recunoscută nici ca fiind aleasă în mod democratic, nici ca reprezentând în mod legitim poporul rus”, a menționat structura creată în octombrie 2025.

Alegerile parlamentare ruse sunt primele de la începerea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022. Rușii urmează să desemneze titularii celor 450 de locuri ale camerei inferioaere a parlamentului, unde partidul prezidențial Rusia Unită se bucură de o largă majoritate de la scrutinul precedent, desfășurat în 2021.

Votul urmează să fie organizat inclusiv în teritoriile ucrainene ocupate și a căror anexare Rusia o revendică. Acest lucru „constituie o încălcare flagrantă a suveranității și a integrității teritoriale ale Ucrainei, precum și a dreptului internațional”, subliniază Platforma de dialog cu forțele democratice ruse a APCE, creată în octombrie 2025 pentru a permite cooperarea între forțele democratice ruse în exil și membri ai APCE.

Pe fondul invaziei ruse în Ucraina, la jumătatea lunii martie 2022 Comitetul de miniștri al Consiliului Europei a decis, într-o ședință extraordinară, excluderea Rusiei din această organizație paneuropeană după 26 de ani de apartenență.

Singura formațiune rusă care se opune deschis conflictului din Ucraina, Iabloko, a fost autorizată să participe la scrutin înainte de a fi privată de justiție luna trecută, într-un context de reprimare dură a oricărei forme de opoziție.

Platforma denunță „climatul de teamă” în care se desfășoară aceste alegeri și deplânge faptul că nu a existat „nicio evaluare internațională independentă și imparțială” a scrutinului, nici OSCE, nici reprezentanți ai societății civile independente nefiind admise pentru ca observatori ai alegerilor.