Construcția pe care Bucureștiul a dărâmat-o acum 10 ani și n-a fost în stare să o facă la loc / Blocaj de ultimă oră / Tăcerea primăriei conduse de Ciprian Ciucu

Bucureștiul este singura capitală din UE care nu are o sală Polivalentă modernă, un bazin olimpic modern, iar patinoarul Flamaropol e de 10 ani în șantier. Fiecare a eșuat într-un fel propriu. Dar patinoarul e nereușita supremă. E o oglindă a neputinței organizatorice și investiționale a administratorilor Bucureștiului: am dărâmat Patinoarul Flamaropol în 2016, am alocat banii și după un deceniu încă șantierul e pustiu.

În septembrie 2024, primarul Nicușor Dan anunța: „Am dat ordin de începere pentru continuarea lucrărilor la Patinoarul Flamaropol”

În august 2025, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunța pe pagina de Facebook: „Am dat drumul lucrărilor la Patinoarul Flamaropol”

Până în august 2026 nu s-a lucrat nimic de 6 ani, șantierul e pustiu, iar constructorul Concelex a renunțat acum câteva zile, a aflat HotNews.

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Lucrările la Patinoarul Flamaropol s-au blocat înainte de a începe, deși conducerea Primăriei Capitalei anunță de 2 ani că „au fost reluate”. Conform confirmărilor recente obținute de HotNews, firma Concelex, constructorul, a cerut rezilierea contractului. Proiectul a ajuns, cu tot cu contract, pe mâna Primăriei Sectorului 2.

Scurtă istorie a unei lungi neputințe

Primele planuri relativ recente pentru realizarea unui patinoar modern în Capitala României lângă stadionul Arena Națională au fost în 2015, pe vremea lui Sorin Oprescu. Patinoarul urma să fie folosit și ca sală.

Pentru asta, în 2016 s-a dărâmat clădirea patinoarului de lângă stadionul Arena Națională. Contractul s-a încheiat în 2017 cu asocierea Astaldi-UTI. A fost reziliat. În 2019, proiectul s-a blocat la 26% stadiu de execuție, contractul cu vechiul constructor fiind reziliat, iar șantierul a fost abandonat aproape 6 ani.

Noul constructor desemnat, firma Concelex, a cerut Primăriei Capitalei rezilierea contractului pentru execuția lucrărilor. Săptămâna trecută, Consiliul General a dat patinoarul în administrarea Sectorului 2, pentru „a continua proiectul”, totul pe cheltuiala Primăriei de sector.

Acum fix un an era anunțat un nou start

În septembrie 2024, primarul Nicușor Dan anunța că începe lucrările. „Am dat ordin de începere pentru continuarea lucrărilor la Patinoarul Flamaropol. Începem cu actualizarea proiectului, care va fi gata în maxim 4 luni, apoi vom relua efectiv lucrările, care au termen de execuție 20 de luni”, a scris Nicușor Dan, pe pagina de Facebook, în septembrie 2024.

Pe 4 august 2025, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunța tot pe Facebook: „Am dat drumul lucrărilor la Patinoarul Flamaropol. Vom avea un patinoar modern, sală de baschet, bazin de înot și skate-park interior”. Acesta promitea că „ne vedem la anul pe această vreme să vedem finalizarea lucrărilor”.

Doi ani mai târziu, șantierul este pustiu. Față de 2019, nu s-a mai construit nimic. Iar noul contract pentru finalizarea lucrărilor a ajuns într-un blocaj.

Șantierul Patinoarului Flamaropol din București. FOTO: Catiusa Ivanov/HotNews

Unde a apărut blocajul?

Cătălin Aflat, directorul Direcției de Investiții din cadrul Primăriei Capitalei, a declarat în Comisia de Patrimoniu a Consiliului General, săptămâna trecută, că firma de construcții care face lucrările a cerut rezilierea contractului.

„Este o problemă contractuală cu niște lucrări care au fost prevăzute în cadrul contractului și care conduc la o depășire substanțială a acestui contract. Am avut un blocaj pe contractul acesta unde constructorul a înaintat o notificare de reziliere. Nu am identificat o soluție pentru a putea debloca contractul”, a declarat Cătălin Aflat.

„E, să spunem, o dispută între Primărie și constructor cu privire la niște lucrări care trebuie să fie făcute, dat fiind faptul că la momentul la care s-a ofertat, aveam niște normative și lucrările respective trebuiau să fie prinse”, a mai spus Aflat.

Întrebată, Primăria lui Ciucu a tăcut trei luni și apoi a spus că a transferat investiția

HotNews a cerut Primăriei Capitalei date, de ce s-a blocat șantierul, încă de la finalul lunii aprilie, și deși Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public obligă instituția să furnizeze informațiile de interes public în maxim 30 de zile, după 3 luni am primit un răspuns în care nu ni s-a răspuns la nicio întrebare.

Primăria Capitalei ne-a spus doar că patinoarul a fost transferat la Sectorul 2.

„Decizia a fost luată în contextul în care Primăria Municipiului București a fost nevoită să prioritizeze investițiile aflate în derulare, cu atât mai mult cu cât există o presiunea semnificativă asupra bugetului municipal”, se arată în răspuns.

„În prezent, PMB gestionează aproximativ 50 de șantiere pentru proiecte esențiale de reabilitare a rețelei de termoficare, modernizare a infrastructurii rutiere și a infrastructurii de tramvai. Aceste investiții au necesitat alocarea cu prioritate a resurselor financiare disponibile, inclusiv din împrumuturi bancare”, a mai spus Primăria Bucureștiului.

Obiectivul a fost transferat la Sectorul 2

Săptămâna trecută, Consiliul General a transferat patinoarul în administrarea Sectorului 2 pentru a rezolva problema. Proiectul a fost pus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General și aprobat de consilieri cu 37 voturi pentru și 8 împotrivă, deși avea aviz negativ de la Comisiile de Patrimoniu și Buget ale Consiliului General.

„Varianta agreată cu Primăria Sectorului 2 a fost să preia ei acest contract și să-l finalizeze fiind un proiect foarte important pentru dânșii. O să fie un contract de novare către Primăria Sectorului 2 și ei se vor ocupa în integralitate de acest obiectiv de investiții. Ei îl vor finanța și îl vor prelua de la stadiul actual, care este”, a declarat Cătălin Aflat, directorul Direcției de investiții, la întrebarea consilierilor generali de la AUR și USR.

Consilierii AUR și USR au chestionat executivul în legătură cu motivul pentru care Primăria dă patinoarul către Sectorul 2 ca să rezolve problema.

De anul trecut exista un protocol între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 2, prin care Primăria Sectorului 2 contribuie cu jumătate din suma necesară pentru finalizarea lucrărilor la Patinoarul Flamaropol.

Directorul Cătălin Aflat: „Categoric toate la limita legii”

Întrebat de consilierii generali Cristian Didiță (USR) și Ovidiu Zară (AUR) de ce nu poate Primăria Capitalei să deblocheze contractul și trebuie să facă asta Sectorul 2, Aflat spune că aceasta a fost soluția găsită, dar recunoaște că este „la limita legii”.

„Noi ne-am blocat de prea mult timp și una dintre soluțiile care au fost identificate a fost ca Primăria Sectorului 2 să continuă acest proiect. Nu știu dacă vor accepta. Există variante de a fi scoase anumite lucrări din contract, sunt multe variante de a soluționa această dispută. Categoric toate la limita legii”, a explicat Aflat.

În ciuda întrebărilor repetate ale consilierilor, Aflat nu a dat detalii despre cât cere constructorul majorarea contractului și care sunt problemele legale, nici despre motivul exact care a dus la blocaj.

HotNews l-a contactat pe primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, pentru a întreba despre ce lucrări suplimentare este vorba și care este baza legală pentru deblocarea contractului.

Primarul Hopincă: „Nu este o prioritate pentru Primăria Capitalei”

Primarul Sectorului 2 spune că preia patinoarul deoarece pentru Primăria Capitalei nu este o prioritate, având alte șantiere mult mai importante.

„Înainte de a prelua acest obiectiv, am discutat cu primarul general, am discutat și cu Direcția de investiții, care mi-a spus că patinoarul nu este pentru dânșii un obiectiv prioritar, cum este și normal, pentru că Primăria se ocupă în această perioadă de termoficare, de tramvai, adică are obiective foarte grele și foarte costisitoare. Dar pentru Sectorul 2 și pentru comunitatea noastră este. Mai ales că noi avem o strategie de dezvoltare a infrastructurii sportive”, a spus a explicat Hopincă, în discuția cu HotNews.

„Creăm un ecosistem de educație prin sport în care o astfel de facilitate e foarte importantă. Și atunci eu aș vrea să facem toate eforturile ca să terminăm obiectivul ăsta de investiții. Ăsta e singurul motiv pentru care l-am solicitat”, a mai argumentat primarul Sectorului 2.

Hopincă spune că actualul constructor a făcut, de anul trecut și până acum, partea de organizare de șantier, partea de proiectare, plus o parte din lucrările de întreținere a structurii existente, rămase în paragină din 2019.

„Vom urma calea legală”

Hopincă spune că nu știe despre ce sumă în plus este vorba, față de valoarea inițială a contractului.

„Nu avem aceste evaluări pentru că noi nu avem încă obiectivul de investiții preluat și nu am acces la toată documentația. Abia după ce îl preluăm vom putea face toate calculele și vom putea să vedem. Dacă aceste cereri ale constructorului se înscriu în prevederile legislative, bine, dacă nu, nu. Și vom urma calea legală. Aici nu suntem la piață”, spune Hopincă.

„Intenția noastră este să preluăm obiectivul tocmai ca să-l realizăm”, mai afirmă Hopincă. Primarul spune că pentru Sectorul 2 efortul bugetar suplimentar este de 75 milioane lei, fiindcă oricum Sectorul 2 contribuia cu 75 milioane lei, în baza protocolului de anul trecut cu Primăria Capitalei.

Colnecelx: „Noi am făcut o cerere de reziliere fiindcă nu ne-au plătit la timp”

HotNews a solicitat un punct de vedere și constructorului, de ce s-au oprit lucrările și care este valoarea lucrărilor suplimentare.

„Nu vreau să comentez, sunt documentele acolo. Noi am făcut o cerere de reziliere fiindcă nu ne-au plătit la timp, conform contractului. Era o factură pentru o bucată din partea de proiectare, undeva la 1,3 milioane de lei, care între timp a fost plătită”, ne-a explicat un reprezentant al firmei Concelex.

Acesta spune că lucrările suplimentare sunt cauzate de schimbarea unui normativ pe instalații.

„Noi am preluat un contract la care era executată o parte, o lucrare care a stat 10 ani și nu a fost conservată, și faci proiectarea, apar chestii neprevăzute. De când am făcut licitația s-a schimbat proiectarea pe instalații, pe normativ, nu e ceva excepțional, dânsii spun că acele lucrări sunt la noi. Cred că este vorba de 20 milioane lei. În timpul proiectării, o să dezvelim fundațiile, mai pot fi lucrări suplimentare după ce șantierul a stat așa atâția ani”, a explicat reprezentantul Concelex.

Oficialul firmei spune că lucrările au fost sistate din primăvară, iar ce s-a făcut până acum este proiectare și organizare de șantier.

„Suntem la faza de proiectare. Sunt făcute organizarea de șantier și ce s-a lucrat pe acolo, dar în rest nu am făcut nimic. Noi lucrăm în toată țara și avem foarte multe proiecte livrate – aeroporturi, centuri, spitale – noi nu am cere ceva ilegal, nici dacă ni s-ar da, nu am lua. Legea spune că atunci când se modifică normativele ești îndreptățit să ceri”, a explicat reprezentantul constructorului.

Șantierul Patinoarului Flamaropol. FOTO: Catiușa Ivanov

Consilier general Didiță: Este riscul să rămână blocat din cauza unor anchete

Cristian Didiță, consilier general USR, a declarat pentru HotNews că încercarea de a găsi o scurtătură pentru deblocarea proiectului ar putea duce la blocarea lui pe termen și mai lung.

„Îngrijorarea cea mai mare este ca acest proiect să nu rămână blocat un deceniu de aici încolo, cum au rămas atâtea care au ajuns să fie obiectul unor anchete. Faptul că Primăria Capitalei, prin Directorul de Investiții, a sugerat în Comisia de Patrimoniu că problema cu blocajul de la Flamaropol este că constructorul cere niște modificări care aduc schimbări semnificative față de oferta cu care a câștigat licitația, e un fapt care se poate duce în zona penală”, a explicat Didiță.

Consilierul general afirmp că până când Primăria Sectorului 2 nu clarifică că acest contract poate fi adiționat în mod legal, este foarte riscant să avanseze.

„Dacă tu când ai ofertat, ai venit cu anumite soluții tehnice, pe un preț anume, schimbând soluțiile tehnice într-un mod substanțial, cum a lăsat de înțeles Directorul de Investiții din PMB, practic constructorul își schimbă oferta”, spune Didiță.

Consilierul general spune că în situația în care „se umblă la ofertă într-un mod semnificativ, cât ar fi modificată ordinea din licitație, atunci este o problemă legală foarte mare”

„De-a lungul timpului s-au pus la fileu licitații în acest fel, în care un antreprenor care știa că are ușa deschisă la beneficiar mai mult decât ar trebui, a venit cu niște oferte cât să câștige și după aia s-au modificat condițiile contractuale atât de mult încât nu mai semăna deloc cu ce a fost. Deocamdată nu știm detalii, pentru că nu au vrut să spună și nu mi s-au pus încă la dispoziție documentele. Dar proiectul nu a fost transferat pentru că Primăria Capitalei nu își permite cât cere constructorul, ci efectiv a fost transferat pentru că inspectorii Primăriei generale, de atâta timp, nu vor să accepte adiționarea acelui contract.”, a explicat Cristian Didiță.

A fost început cu Astaldi-Uti

Patinoarul Mihai Flamaropol a fost construit în anul 1952, fiind amplasat în Parcul Național al Municipiului București. Vechea construcție, aflată într-o stare avansată de degradare, a fost demolată.

Primele lucrări de reconstrucție a Patinoarului Flamaropol au început în martie 2017, valoarea contractată atunci fiind de aproximativ 100 milioane lei fără TVA. Contractul încheiat cu asocierea Astaldi-UTI a fost reziliat din cauza întârzierilor majore înregistrate de constructor, anunța în 2019 primarul de atunci, Gabriela Firea.

„Primăria Municipiului București a luat decizia rezilierii contractului de lucrări la Patinoarul Flamaropol, întrucât lucrările la acest obiectiv de investiții au înregistrat întârzieri majore, iar constructorul nu a luat măsuri pentru remedierea situației”, a explicat atunci primarul Gabriela Firea.

În proiectul inițial se prevedea ca patinoarul să aibă o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 9500 mp, cu o capacitate de 3.100 locuri, inclusiv VIP. Acoperișul era proiectat ca pietonal, sub formă de relief artificial orientat spre lacul din imediată vecinătate. Pe teren se asigura şi o zonă de parcare în aer liber pentru aproximativ 82 autoturisme.

După rezilierea contractului, lucrările erau la circa 26%. Primăria Capitalei a făcut o expertiză a structurii realizate și a ajuns în 2022 la concluzia că nu trebuie demolată, iar șantierul poate fi continuat.

În septembrie 2024, Primăria Capitalei anunța că reia lucrările la patinoar, fiind desemnat un nou constructor.

„Am dat ordin de începere pentru continuarea lucrărilor la patinoarul Flamaropol. Începem cu actualizarea proiectului, care va fi gata în maxim 4 luni, apoi vom relua efectiv lucrările, care au termen de execuție 20 de luni. Complexul va avea 3.170 de locuri și 119 locuri de parcare. Acesta este format din: o arenă sportivă și un centru multifuncțional sportiv și de agrement. Arena va avea toate facilitățile, patinoar artificial, sală de conferințe, spații tehnice, de depozitare, vestiare, cabinete medicale”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook, la vremea respectivă.

Constructorul desemnat a fost Concelex SRL – Concelex Engineering, valoarea contractului 128.916.271 lei fără TVA.

Centrul sportiv multifuncțional și de agrement este prevăzut să aibă 3.661 de locuri și să fie format, potrivit proiectului, din: bazin de înot, sală de sport, spații pentru întreținere și recuperare fizică, pentru relaxare, sală de escaladă indoor și outdoor, spații comerciale și pentru alimentație publică.

Dar lucrările nu au început.