Construcții dărâmate și proteste masive. Revolta pornită în Albania de stațiunea de lux a familiei lui Trump vrea acum să demoleze sistemul politic

Protestele din ultimele zile din Albania se extind împotriva elitei politice. Colaj FOTO: Profimedia/Youtube

Protestatarii vor nu doar sistarea proiectului turistic din zonele protejate ale țării, dar cer și demisia premierului Edi Rama și a liderului opoziției, scriu Albanian Daily News, Financial Times și The Guardian.

Manifestanții albanezi s-au adunat luni, în a 23-a zi de proteste, în fața birourilor prim-ministrului, pentru a cere demisia lui Edi Rama și formarea unui guvern de tehnocrați.

Protestele au fost declanșate de furia publică față de un proiect imobiliar de lux, dezvoltat de oameni de afaceri printre care Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, Donald Trump.

Proiectul, în valoare de miliarde de euro, ar urma să includă hoteluri pe Insula Sazan și în apropierea zonei protejate Vjosa-Narta, o zonă umedă care servește drept habitat pentru flamingo, foci și broaște țestoase care își fac cuiburile acolo.

Manifestațiile s-au extins însă și oamenii vor nu doar oprirea proiectului, dar și demisia guvernului și reformarea clasei politice.

Protestatarii acuză guvernul că favorizează investitorii străini și că slăbește măsurile de protecție a mediului, în timp ce prim-ministrul Edi Rama a insistat că proiectul va crea locuri de muncă și va fi dus la bun sfârșit.

„O nouă Albanie”

În weekend, demonstrațiile au fost mult mai mari. Imaginile au arătat zeci de mii de albanezi, unii veniți din diaspora, pe străzile din Tirana.

Potrivit The Guardian, manifestanții au strigat „Rama ik” (Rama, demisionează!).

Dar protestatarii au spus că vor pur și simplu „o nouă Albanie” și că și opozantul Sali Berisha ar trebui să demisioneze.

„El a făcut din țara noastră ceea ce este astăzi, așa că ar trebui să ajungă și el la închisoare”, a spus o manifestantă, vorbind despre principalul lider al opoziției, un fost președinte și prim-ministru căruia i s-a interzis la un moment dat intrarea în Marea Britanie din cauza legăturilor sale presupuse cu criminalitatea și corupția.

Demonstrațiile au atins o amploare rar întâlnită în Albania de la căderea comunismului, la începutul anilor 1990, devenind astfel una dintre cele mai semnificative manifestări ale nemulțumirii publice din țară din ultimele decenii.

În Kakome, în sudul Albaniei, manifestanți furioși au intrat pe șantierul unui proiect imobiliar abandonat și au răsturnat containere și alte echipamente de pe amplasament.

Proiectul turistic de lux din Kakome nu are legătură cu Kushner, dar a devenit în timp un simbol al disputelor privind proprietatea terenurilor, dezvoltarea imobiliară și relația dintre investitori și comunitățile locale.

Iar acum, o țintă simbolică pentru protestatari.

Momentul declanșării protestelor

Trei săptămâni au trecut de când primele proteste au izbucnit, după ce buldozerele au început să defrișeze porțiuni de pădure și dune pentru a face loc lucrărilor de construcție într-o zonă protejată situată pe malul opus al apei față de insula Sazan.

Rezervația Pishë Poro-Narta, care adăpostește unul dintre ultimele râuri sălbatice din Europa, cuprinde o mare parte din peninsula Zvërnec, țărmurile sale nisipoase protejând o lagună interioară care constituie o rută migratorie importantă pentru sute de păsări rare și peste 70 de specii pe cale de dispariție.

Tensiunile au crescut aici, primul amplasament prevăzut pentru dezvoltare, când oponenții s-au confruntat cu agenții de securitate privați care ridicaseră în grabă un gard pentru a împiedica accesul publicului.

În haosul care a urmat, în timp ce demonstranții încercau să escaladeze bariera, un proprietar local de teren a fost filmat în timp ce era târât de agenții de securitate pe terenul stâncos, în timp ce martorii priveau îngroziți.

Polițiștii au ales să nu intervină.

Un proiect uriaș

Într-un podcast lansat a doua zi, Ivanka Trump a vorbit cu entuziasm despre proiectul imobiliar și despre „această frumoasă peninsulă cu o lagună pe o parte și oceanul pe cealaltă”, pe care ea și soțul ei, în calitate de investitori principali în proiect, intenționau să o transforme.

„Este un proiect de proporții uriașe”, a spus ea despre planurile de dezvoltare a insulei Sazan, o fostă bază militară din era sovietică, al cărei peisaj verde, cu smochini sălbatici și flori, este presărat cu clădiri abandonate folosite odinioară de personal și de familiile acestora.

„Nu doar insula, ci avem și 5 mile de plajă chiar vizavi”, a spus entuziasmată fiica președintelui SUA, referindu-se la țărmul de pe care s-au petrecut scenele violente din această lună.

Ideea că „cea mai rea formă de elită globală” – așa cum au spus criticii – să ajungă să jefuiască rezervele naturale dintr-o țară care rămâne una dintre cele mai sărace din Europa a stârnit rapid o furie profundă.

Proiectul a primit aprobarea preliminară după ce parlamentul albanez a modificat legile stricte de protecție a zonelor sensibile din punct de vedere ecologic – deși nu există dovezi că Kushner ar fi avut vreun rol în această modificare, după cum scrie The Guardian.

Ca semn al lipsei de transparență percepute în jurul proiectului, oponenții susțin că investitorii rămân un mister, identitățile lor fiind ascunse în spatele unei companii-paravan cu structură complexă din Olanda.

Edi Rama, către protestatari: „Fuck you!”

Într-o discuție cu Financial Times, premierul Edi Rama a respins ideea că ar fi implicat în aprobarea proiectului și chiar i-a atacat pe protestatari.

„Oamenii spun că eu sunt șeful întregii afaceri. Eu le spun Fuck You. Atât de simplu”, a spus el.

„Nu e treaba mea să demonstrez că nu sunt Nașul, ci a lor să demonstreze că sunt Nașul”, a adăugat Rama.

Între timp, lucrurile au devenit și mai complicate, o anchetă din Albania vizând un om de afaceri care deținea anterior terenuri în zona ce ar urma să fie dezvoltată de Kushner și soția sa, Ivanka Trump.

Financial Times scrie că procurorii albanezi specializați în combaterea corupției au emis mandate de arestare pe numele a 20 de oameni de afaceri despre care susțin că ar fi implicați în traficul internațional de droguri și spălarea de bani.

Se suspectează că miliarde de euro ar fi fost deturnate către proiecte majore de construcții de-a lungul coastei Adriatice și în capitala Albaniei.

Printre oamenii de afaceri vizați se numără Artur Shehu, cu dublă cetățenie americană și albaneză, care locuiește în Miami.

În 2025, Shehu a vândut un teren situat în apropierea rezervației naturale aflate în centrul scandalului către „Albania Land Development”, o companie legată de proiectul Kushner.

Această tranzacție a fost supusă unei anchete amănunțite de către procurorii anticorupție, care au înghețat plăți în valoare de 128 de milioane de euro pe durata anchetei.

Rama a insistat că investițiile familiei Kushner sunt legale și că nu exista nicio legătură cu ancheta în curs privind un fost proprietar de terenuri de acolo.

„A spune că economia albaneză se bazează pe spălarea de bani este ceva îngrozitor”, a declarat Rama .

El a repetat acuzațiile conform cărora protestele ar fi fost instigate de dușmanii președintelui SUA, printre care și Iranul.

„Există un interes foarte mare de a distruge acest proiect, din cauza lui Trump. Dacă nu ar fi fost Jared Kushner, nimănui nu i-ar păsa de flamingo, de Albania, de nimic. Toată această atenție negativă este generată de ura împotriva lui Trump”, a insistat Rama.